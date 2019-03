Omicidio Desirée Piovanelli | una traccia biologica potrebbe far riaprire il caso

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Ildi, la quattordicenne di Leno (Brescia) uccisa nel 2002essere riaperto. A rivelarlo è il quotidiano Il Giornale di Brescia che ha annunciato che i legali di Maurizio, padre della vittima, hanno avanzato alla Procura la richiesta di poter di analizzare unarinvenuta sul giubbotto che la ragazzina indossava e che non sarebbe mai presa in considerazione.Un nuovo Ignoto 1? L'ombra di "Ignoto 1"stagliarsi, a distanza di ben 17 anni, sull'di. La vicenda, che si è chiusa in maniera definitiva con quattro condanne,presto riaprirsi proprio per volere della famiglia della vittima.Maurizio, il padre di, più volte nel corso degli anni, ha dichiarato di essere convinto che, dietro il delitto della figlia ci sia "un qualcosa di molto più grande", forse legato agli ambiente ...

