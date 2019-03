MotoGp – Gp d’Argentina | Vinales ruba un trucchetto a Valentino Rossi | “in partenza farò

MotoGp – Marc Marquez crede in Valentino Rossi per il Gp d’Argentina : “lui e Crutchlow i più veloci” : Marc Marquez protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota spagnolo in conferenza stampa Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della griglia di partenza del Gp d’Argentina Maverick Vinales e Andrea ...

MotoGp – Da Marquez alla Ferrari - Valentino Rossi tira le somme delle qualifiche d’Argentina : “Marc è avanti a tutti” : Valentino Rossi protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota della Yamaha domani quarto sulla griglia di partenza del circuito di Termas de Rio Hondo Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della ...

MotoGp – Marquez punta sul meteo - Vinales pronto ad una partenza super e Dovizioso sicuro di non vincere : le parole dei protagonisti delle qualifiche d’Argentina : Marc Marquez, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso protagonisti delle qualifiche del Gp d’Argentina: le loro sensazioni a conclusione della Q2 sul circuito di Termas de Rio Hondo Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima ...

MotoGp – 81ª pole per Marquez - Valentino Rossi apre la 2ª fila : la griglia di partenza del Gp d’Argentina : Marc Marquez in pole position, Valentino Rossi apre la seconda fila: la griglia di partenza del Gp d’Argentina E’ Marc Marquez il poleman del Gp d’Argentina: al termine di una Q2 di fuoco, il campione del mondo in carica è riuscito ad avere la meglio su tutti i suoi rivali, conquistando la sua quinta pole position a Termas de Rio Hondo negli ultimi sei anni. Alle spalle dello spagnolo della Honda si è piazzato un ottimo ...

MotoGp - dove vedere il Gp d’Argentina in Tv e in streaming : Si prospetta un weekend davvero intenso per tutti gli appassionati di motori: Formula Uno e MotoGp sono infatti entrambe al secondo appuntamento stagionale. Oltre al Gran Premio del Bahrain di Formula Uno (clicca qui per sapere dove seguirlo in Tv), è infatti in programma anche il Gran Premio di Argentina di MotoGp, gara in cui […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gp d’Argentina in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e ...

MotoGp - Viñales traccia la strada da seguire : “ecco cosa bisogna fare se vogliamo vincere il Gp d’Argentina” : Il pilota spagnolo ha indicato la strada che la Yamaha deve seguire per provare a vincere il Gp d’Argentina Maverick Viñales ha sfruttato le prime due sessioni di libere in Argentina per preparare la gara di domenica, aumentando costantemente il suo ritmo sia nelle FP1 che nelle FP2. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha provato varie specifiche di pneumatici e le impostazioni della moto, per ridurre lo slittamento delle ruote in modo da poter ...

MotoGp - la Honda ‘provoca’ Danny Aldridge : bocciato lo spoiler in stile Ducati presentato per il Gp d’Argentina : Il direttore tecnico della MotoGp ha respinto la richiesta della Honda di presentare un nuovo spoiler per l’imminente Gp d’Argentina E’ sembrata più una provocazione che una richiesta vera e propria, fatto sta che la Honda si è vista respingere dal direttore tecnico della MotoGp lo spoiler che aveva intenzione di montare sulle moto di Marquez e Lorenzo in vista del Gp d’Argentina. Una richiesta presentata ieri da ...

MotoGp – A Termas de Rio Hondo il secondo round : le quote dei bookie per il Gp d’Argentina : Tutto pronto in Argentina per il secondo round della MotoGp: i bookie danno per favorito Marquez, le quote del Gp di Termas de Rio Hondo Dal 2014, data in cui la MotoGp è tornata in Argentina, c’è stata una perfetta alternanza di vincitori: un anno un pilota Honda e quello successivo uno Yamaha. Stando a questo dato e considerando che nel 2018 vinse Cal Crutchlow della LCR Honda, nel prossimo week end sul circuito delle Termas de Rio ...

MotoGp - ecco il Gp d’Argentina : dieci curiosità da conoscere sulla Ducati e sul circuito Termas de Rio Hondo : dieci curiosità sul team Ducati e sul circuito di Termas de Rio Hondo, dove si svolgerà il secondo appuntamento del Mondiale di MotoGp Dopo un’entusiasmante apertura di stagione in Qatar, culminata con la spettacolare vittoria di Andrea Dovizioso a Losail, il Campionato Mondiale MotoGp si sposta adesso in Argentina per il secondo round. ecco 10 cose da sapere sul circuito di Termas de Río Hondo ed il team Mission Winnow Ducati: • Il ...

MotoGp - le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Argentina : Tutto è pronto per il secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2019. Il Circus, infatti, si sposta in Argentina per la gara sul circuito di Termas de Rio Hondo. Abbiamo ancora negli occhi e nella mente lo spettacolare esordio del Gran Premio del Qatar con il successo di Andrea Dovizioso in extremis su Marc Marquez. Vedremo lo stesso canovaccio anche in Argentina? La Yamaha risorgerà? Cerchiamo di analizzare gli spunti più importanti del fine ...

MotoGp - Dovizioso non abbassa la guardia : “il Gp d’Argentina sarà un bel banco di prova” : Il pilota della Ducati ha parlato in vista del Gp d’Argentina, in programma nel prossimo week-end sul circuito di Termas de Rio Hondo Archiviata la gara di apertura della stagione con la splendida vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, la Ducati è pronta a tornare in pista in Argentina per il secondo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019. AFP/LaPresse Andrea Dovizioso ha ottenuto a Termas de Rio Hondo il suo miglior risultato nel ...

MotoGp - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP d’Argentina. Un solo podio e due cadute su cinque partecipazioni a Termas de Rio Hondo : Dopo una pausa di tre settimane il Motomondiale si appresta a cominciare il secondo round della stagione sul circuito di Termas de Rio Hondo, sede del Gran Premio d’Argentina 2019. Nella classe regina Andrea Dovizioso ha trionfato all’esordio in Qatar davanti al campione iridato in carica Marc Marquez, perciò si presenta ai nastri di partenza del weekend sudamericano da leader del Campionato consapevole di poter disporre di un ...

MotoGp – Allenamento con… scuse per Vinales in vista del Gp d’Argentina [VIDEO] : Maverick Vinales allena le sue qualità in pista con una vecchia moto: lo spagnolo si prepara così al Gp d’Argentina E’ iniziata una nuova settimana che lascerà col fiato sospeso gli appassionati dei motori: un weekend scoppiettante con la F1 e la MotoGp che renderanno quest’ultima domenica di marzo davvero infuocata. A due settimane dal Gp del Qatar, i campioni delle due ruote si spostano sul circuito di Termas de Rio ...

MotoGp : Brembo al GP d’Argentina 2019 : Dopo un inizio di stagione ricco d’azione, la MotoGP vola in Sudamerica per il GP d’Argentina che si disputa dal 29 al 31 marzo all’Autódromo de Termas de Rio Hondo. Situato nella provincia di Santiago del Estero, nell’Argentina settentrionale, il circuito è stato disegnato dall’italiano Jarno Zaffelli. E italiani, naturalmente Brembo, sono anche i freni […] L'articolo MotoGP: Brembo al GP d’Argentina 2019 sembra essere ...