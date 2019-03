La notte del racket | tre bombe carta nel centro storico di Qualiano

Emiliano Sala - il pilota dell'aereo non poteva volare di notte : Non aveva l'autorizzazione per i voli notturni il pilota dell'aereo su cui viaggiava il calciatore argentino Emiliano Sala, schiantatosi sulla Manica nella tarda serata del 21 gennaio. La Bbc ha ...

Cambio dell'ora : lancette avanti di un'ora nella notte tra il 30 ed il 31 marzo : ... dov'è ancora in vigore Torna l'ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora Il Cambio dell'ora 'fa male alla salute e all'economia. L'Ue perde 150 miliardi' Torna l'ora solare. Dalle 03.00 di ...

Il cambio dell’ora di stanotte - da ora solare a ora legale : È quello per il quale dormiremo un’ora di meno: ma è anche vero che da domani farà buio un’ora più tardi la sera, quindi ne vale la pena

NBA - i risultati della notte : Golden State - finale infuocato. Denver batte OKC : Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 131-130 OT Una partita incredibile, conclusa in un modo che farà sicuramente discutere a lungo. Impossibile dunque non iniziare da lì con il racconto, dopo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 marzo) : Golden State ko al supplementare e raggiunta da Denver. Irving trascina Boston contro Indiana : Sono sei le partite della notte NBA. Continua il duello per la prima posizione nella Western Conference tra Golden State e Denver. Con il successo di ieri dei Nuggets e la sconfitta degli Warriors, adesso le due squadre sono appaiate in classifica con lo stesso record (51-24) e probabilmente tutto si deciderà nello scontro diretto di martedì prossimo. Minnesota ha battuto 131-130 dopo un supplementare Golden State, ma il finale di partita ha ...

Night Dances - Maurizio Bignone : i movimenti della notte in musica : Roma, 29 mar., askanews, - É uno dei compositori italiani più eseguiti all'estero: Maurizio Bignone, violista e pianista classico palermitano, è impegnato in un nuovo progetto musicale dal titolo "...

Lautaro out - ci pensa Keita nella notte speciale del Meazza : Allarme in attacco per l’Inter di Spalletti, Lautaro causa distrazione muscolare sarà indisponibile per due settimane, toccherà a Keita guidare l’attacco nerazzurro.La distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra riportata durante Marocco-Argentina terrà fuori il Toro per una quindicina di giorni: la lesione, che quest’anno in casa nerazzurra ha colpito Dalbert, Brozovic, Vrsaljko, due volte Nainggolan e De Vrij, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 marzo) : Clippers sconfitti a Milwaukee - successo con vista sui playoff per San Antonio contro Cleveland : Otto partite in programma in questa notte NBA. La stagione regolare volge al termine e dopo la certezza di prendere parte ai playoff acquisita dai Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, anche San Antonio compie un passo avanti importante superando Cleveland e approfittando della sconfitta di Sacramento. Rimane invece apertissima la lotta ad Est, con Detroit, Brooklyn, Miami e Orlando a giocarsi le ultime tre posizioni disponibili. Nulla da ...

Napoli - il piromane del centro storico colpisce ancora nella notte - intervenuti i pompieri : ancora un episodio di cronaca nera nel napoletano. Nel corso della nottata tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo, è divampato un incendio di elevata portata nel cuore del centro storico di Napoli. Più precisamente a Via Bellini, nella strada che si interseca con Via Toledo. Ad aver suscitato l'interesse dei molti passanti di passaggio e delle autorità sono state le fiamme che hanno letteralmente polverizzato una serie di 5 scooter parcheggiati a ...

Ancora fiamme a Cogoleto : notte di lavoro per vigili del fuoco e volontari : Ennesima notte di gran lavoro per vigili del fuoco e volontari nel ponente genovese per domare i focolai di incendio che continuano a martoriare la zona di Cogoleto. Nelle ultime ore altra...

NBA - risultati della notte : Booker ne fa ancora 50 ma perde - Durant - quasi - perfetto : Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 103-118 Memphis in casa ha già battuto Portland, Utah, Houston e Oklahoma City ultimamente, per cui Golden State non può prendere sotto gamba una partita ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 marzo) : vincono Golden State - Portland - OKC e Utah - mentre Booker scrive la storia : Nottata NBA con cinque match in programma e molte squadre della Western Conference in campo. Successi importanti in ottica playoff per Golden State (che mette mezza partita di vantaggio tra sè ed i Denver Nuggets in vetta), Portland Trail Blazers, che salgono al terzo posto in classifica, Utah Jazz, ora quinti a pari merito con i Los Angeles Clippers, e Oklahoma City Thunder, sempre più settimi. Nel ko dei Phoenix Suns contro i Washington ...