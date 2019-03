La Juve riprende la corsa contro l’Empoli | il match live su Sky

Juventus - buone notizie per Khedira : può riprendere l'attività agonistica : La Juventus, in questi giorni, sta godendo di un po' di riposo. Infatti, Massimiliano Allegri vista l'assenza dei quindici nazionali ha deciso di fissare la ripresa degli allenamenti per il 26 marzo. Dunque chi non è stato convocato dalle rispettive selezioni potrà riposarsi un po', anche se comunque dovrà svolgere un programma di lavoro personalizzato. Mentre per gli infortunati va fatto un discorso diverso. Infatti, chi è alle prese con ...

Notizie Juve - riposo finito : ecco quando riprenderanno gli allenamenti : Notizie Juve – Allegri concede riposo ai suoi dopo la dispendiosa trasferta di Napoli. Dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, la Juve torna ad allenarsi quest’oggi alla Continassa. Leggi anche: Guardiola-Juventus, Paratici già a lavoro: Pep avvistato a Milano Notizie Juve, riprendono gli allenamenti Come comunicato già dal club bianconero, i giocatori […] More

Calcio femminile - Serie A : la Juve batte 2-0 il Milan e si riprende la vetta : Tutti i risultati della 17giornata Juventus-Milan 2-0 Verona-Bari 1-2 Orobica Bergamo-Roma 2-3 Tavagnacco-Fiorentina 0-1 Florentia-Mozzanica 0-2 Sassuolo-Chievo 0-1 La classifica Juventus 44, ...

Juventus - Allegri riprende Dybala : l'argentino si è scusato anche con i compagni : Sabato sera, nella partita che la Juventus ha giocato contro il Parma, Paulo Dybala si è reso protagonista di un gesto che non ha fatto molto piacere al mondo bianconero. Infatti, l'argentino, quando Massimiliano Allegri ha fatto entrare in campo Emre Can al posto di Federico Bernardeschi, ha lasciato il campo per entrare direttamente negli spogliatoi nonostante la sfida non fosse ancora finita. Questo gesto di Dybala non è piaciuto alla Juve e ...