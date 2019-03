Eccellenze del food | fiori e grandi chef al Castello di Tabiano il 6 e 7 aprile

Le Eccellenze della Basilicata presenti ad Assisi alla cerimonia di consegna della Lampada della Pace ai Reali di Giordania il 29 marzo. Da ... : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca Melfi:arrestato 42enne per detenzione illegale di pistola 21 ore ago ASCOLTA RSC Pubblicità

Bell'Italia. La mostra mercato con le Eccellenze gastronomiche dello Stivale fa tappa a Ravenna : In Piazza Kennedy , in questa quarta edizione, verrà proposta una cucina tipica regionale : La Sicilia, con innumerevoli prelibatezze il tutto accompagnato da oltre 20 birre artigianali, spettacoli, ...

Export +80% negli ultimi 11 anni «Ma le Eccellenze della tavola possono fare ancora di meglio» : View Larger Image Export +80% negli ultimi 11 anni «Ma le eccellenze della tavola possono fare ancora di meglio» «BASTEREBBE questo dato per descrivere l'importanza di un settore straordinario " ha ...

Comitato Leonardo premia le Eccellenze del Made in Italy : riconoscimento a Elena Zambon : Il Made in Italy è un patrimonio che appartiene a tutti noi e dobbiamo tutelarlo e valorizzarlo perché porta ricchezza al Paese e ci consente di crescere contrastando il rallentamento dell'economia e ...

Alla Cantina delle Streghe continua il viaggio nel gusto tra le Eccellenze del vino : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Un'italiana tra le Eccellenze mondiali dell'intelligenza artificiale : Fosca Giannotti del Cnr di Pisa : Gregory I. Piatetsky-Shapiro, un pioniere della scienza dei dati e fondatore di KDnuggets , un servizio di informazioni centrale per la comunità degli scienziati che si occupano di dati, intelligenza artificiale , da qualche anno pubblica, l'8 marzo,...

“Lombardia Carne” : a Rovato la storica fiera - vetrina delle Eccellenze della Franciacorta : Una tradizione che si rinnova puntuale da ben 130 anni a questa parte. “Lombardia Carne” , la storica fiera dedicata agli animali da carne bovina, equina ed ovicaprina di Rovato , festeggia quest’anno l’importante ricorrenza; e così l’edizione 2019 – in programma dal 6 all’8 aprile presso il Centro Fiere del paese in provincia di Brescia – si annuncia ancora più straordinaria del solito. Resteranno forti le radici storiche ...

Il sottosegretario Guidesi in Umbria : "A fianco delle Eccellenze locali" : Quello con il sottosegretario Guidesi è stato un momento di confronto non isolato che vuole essere il segno tangibile di una vicinanza dei parlamentari al mondo produttivo ed imprenditoriale, al fine ...

A Dubai il meglio delle Eccellenze italiane : Il Word Trade Center di Dubai ha ospitato nei giorni scorsi Gulfood, una delle più importanti fiere del settore Food e al Beverage al mondo. Una vetrina internazionale con cinquemila espositori da 193 paesi. Un'occasione di confronto su tematiche sempre più attuali nel settore e di approfondimento su quali saranno i nuovi trend che porteremo in tavola il prossimo anno. Non solo. Gulfood si è dimostrata ancora una volta una ...

‘Spazio Campania’ - a Milano una vetrina permanente delle Eccellenze regionali : Inaugurato a Milano, ‘Spazio Campania’ vetrina permanente delle eccellenze regionali. In Piazza Fontana, negli ex locali della Banca Nazionale dell’Agricoltura i produttori campani potranno presentare le loro maestrie in vista degli eventi nazionali e internazionali. All’apertura sono intervenuti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e le istituzioni lombarde a partire dal Presidente della Regione Lombardia Attilio ...