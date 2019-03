Devin Booker | 179 punti per chi?

lanotiziasportiva

(Di sabato 30 marzo 2019) 70, 59 e 50. No, non si tratta dei numeri estratti al lotto o in qualche partita a tombola fra parenti e nemmeno di un compito di matematica di prima elementare sulle addizioni. 70, 59 e 50 sono i massimi in carriera perfatti registrare finora danella sua ancor breve esperienza in NBA.Le ultime due cifre in particolare sono state realizzate dal figlio di Melvin rispettivamente nella penultima e ultima uscita stagionale dei suoi Phoenix Suns, formazione anche quest’anno dedita più a svezzare, a far crescere i propri giovani e alla sconfitta che ad inseguire un piazzamento di rilievo nella super competitiva Western Conference. Secondo peggior record della lega (migliore solo rispetto a quello dei New York Knicks ad est) e reduce da cinque sconfitte negli ultimi sei incontri, in poco più di 48 ore la compagine del Nevada grazie alla propria giovane stella si è ...

