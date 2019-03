Ancelotti | «Non siamo in emergenza Cercate uno che possa giocare a centrocampo? Callejon»

ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2019)conferma le buone notizie dell’ecografia di Insigne:«L’ecografia ha evidenziato che non ci sono lesioni particolari, è una contrattura al muscolo adduttore, avrà un percorso di recupero molto breve, nel giro di 2-3 giorni lui sarà a posto. Non è a rischio per l’Arsenal.«Ho convocato Gaetano«Non c’è, Anche Fabian sta bene, si è allenato tutta la settimana, è completamente recuperato.«Dobbiamo affrontare le partite per trovare punti a autostima. Ci sarà l’utilizzo di tutti i giocatori. A Roma mi aspetto una prestazione di alto livello. Ci sono sessanta giorni in cui ci giochiamo tanto.«Roma ha rappresentato qualcosa di importante nella mai carriera di giocatore, ha lasciato un segno indelebile«Younes è molto in crescita, non ha ritmo per i 90 minuti, ha ampi margini di miglioramento. Certamente è utilizzabile, non so se ...

claudioruss : Ancelotti: 'Non sono andato a cena con Xabi Alonso a Sorrento, avevo un piccolo problema. Ci ho mandato Callejon, a… - juve_magazine : PRESS CONFERENCE - Carlo Ancelotti: 'Mertens c'è nel mio Napoli del futuro, Allan e Koulibaly non si muovono, Calle… - apetrazzuolo : PRESS CONFERENCE - Carlo Ancelotti: 'Mertens c'è nel mio Napoli del futuro, Allan e Koulibaly non si muovono, Calle… -