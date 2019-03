Sekiro Shadows Die Twice | Come ottenere tutti i finali

gamerbrain

(Di venerdì 29 marzo 2019) Se avete portato a termineDie, oltre che farvi dei grossi complimenti e stringervi virtualmente la mano, vogliamo informarvi che il finale al quale avete assistito non è l’unico possibile. In questo articolo vi spiegheremofare per, per cui preparatevi a ripetere più volte il boss finale.Guida aidiDieFinale ShuraGiungete fino al punto in cui dovrete tornare al castello di Ashina Salite sul tetto per la seconda volta e incontrerete il Grande Shinobi Gufo Parlate con lo Shinobi e accettate di seguire la sua dottrina Affrontate le ultime boss fight Finale Separazione ImmortaleGiungete fino al punto in cui dovrete tornare al castello di Ashina Salite sul tetto per la seconda volta e incontrerete il Grande Shinobi Gufo Parlate con lo Shinobi e rifiutatevi ...

