Secondo NPD con il 5G il gaming su smartphone diventerà mainstream entro il

(Di venerdì 29 marzo 2019) Nell'ambito di un articolo sull'impatto delle reti 5G su varie tecnologie, il gruppo NPD ritiene che videogiocare sia destinato a diventare un nuovo "campo di battaglia" per le aziende diCome riporta Twinfinite, il gruppo prevede la costruzione di più dispositivi costruiti pensando ai giochi, e crede che aziende come Microsoft e Sony si stiano preparando a lanciare i propri servizi di abbonamento in streaming rivolti al mercato degliAnche se è vero che ilè sempre stato importante per gli, la limitata connettività del 4G ha limitato la possibilità del gioco multiplayer. Questo cambierà quest'anno quando inizieranno le prime reti 5G, che non solo permetteranno l'esecuzione di giochi multiplayer perdi qualità pari alle console attuali, ma anche il funzionamento dei prossimi servizi di streaming.Leggi altro...

