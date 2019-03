Rally Corsica 2019 | Elfyn Evans vince tre speciali ed è in testa | sorride anche Ott Tanak

oasport

(Di venerdì 29 marzo 2019) La prima tappa del Tour de Corse, quarta tappa del Mondiale, è andata in archivio con il britannicosorprendentemente davanti a tutti alla guida della Ford Fiesta n.33. Il nativo di Dolgellau classe 1988 si è portato inaldellaaggiudicandosi ben tre provesu sei e limitando i danni nelle altregrazie alla decisione dei commissari di adattare il suo tempo nella SS6 “Alta-Rocca 2” per un rallentamento dovuto ai problemi tecnici del connazionale Kris Meeke, definitivamente fuori classifica per un guasto alla sospensione.Nella lotta per il Mondiale la giornata odierna è stata decisamente favorevole all’estone Ott, vincitore della seconda speciale “Valinco 1” e molto costante nell’arco della prima tappa al volante della Toyota Yaris. Il leader del Campionato è 2° a 4″5 di ritardo ...

