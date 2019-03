Parkour sul tetto | cade | grave 16enne

Cade mentre fa Parkour sul tetto di un’azienda : grave ragazzo di 16 anni : Il ragazzo era salito con un amico sulla copertura di un’azienda in via Sant’Ambrogio. Forse per il cedimento di un pannello è precipitato nel vuoto, facendo un volo di 4-5 metri. È stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in elicottero