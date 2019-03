MotoGp | Dovizioso sorpreso dalla sua Ducati | “non mi sarei mai aspettato di partire così

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il pilota dellaha parlato al termine delle prime due sessioni di prove libere, esprimendo la propria soddisfazione per i tempi ottenuti Andreaha firmato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina in. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota dellaha chiuso davanti a tutti fermando il crono sull’1.39:181, precedendo l’australiano Jack Miller di soli nove millesimi.AFP/LaPresseUn risultato che ha soddisfatto il forlivese, come sottolineato ai microfoni di Sky Sport: “ho percepito che avevamo una buona base fin dai primi giri di pista, ho avuto un buon feeling con la moto che ci ha permesso di provare più set-up. I tempi sono veloci, la pista è migliorata e sono contento per come è venuto tutto. Sono contento ma non basta per il podio, tanti hanno un buon passo però...

