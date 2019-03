Meteo Bolzano | un marzo decisamente caldo con temperature sopra la media

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) L’attuale mese dinella provincia di– Alto Adige è stato caratterizzato da uncondi 1-1,5 gradiladi lungo periodo. Questo quanto affermano gli esperti del Servizioprovinciale, dai cui dati emerge che la giornata più calda del mese che sta per concludersi e’ stata domenica 24, con i 24,3 gradi registrati nei comuni di Bronzolo e Ora. Dal corrispettivo opposto invece, la colonnina di mercurio è scesa addirittura sino a -11 gradi in maniera particolare il 19a Dobbiaco.Per quanto riguarda le precipitazioni la situazione è stata molto variegata da zona a zona per esempio se in Alta Val Venosta e in Alta Val d’Isarco e’ piovuto il 30% in più’ rispetto alla, in Bassa Atesina si è registrato un consistente -70%. Infine per quanto riguarda le previsioni nei prossimi giorni, ...

NBCreteregione : la nostra rassegna stampa L’Alto Adige di oggi titola in apertura: “ Inquinamento, la città soffre”. A Bolzano p… - MariaConversano : @LucianoSiri68 @PiazzapulitaLA7 Ma la protesta dei ragazzi é per un ambiente meno inquinato, non per le prese in gi… - serge_mucci : RT @TgrAltoAdige: Migliora in #AltoAdige la qualità dell’aria. I dati 2018 della @ProvinciaBz indicano un lieve calo degli inquinanti, attr… -