Manca qualcuno?

Oroscopo di febbraio per il Sagittario : tristezza per la Manca nza di qualcuno : Durante il mese di febbraio l' Oroscopo prevede per i nati sotto il segno del Sagittario un periodo di transizione nei primi quindici giorni, mentre la seconda metà del mese potrebbe portare qualche bella novità, ed anche la tanto attesa riconciliazione con una persona alla quale tenete molto, tuttavia l'assenza di qualcuno che per voi è molto importante (può essere un parente o un caro amico) vi metterà di cattivo umore. L'amore per il ...

Arisa : "Non mi Manca l'amore : non tutti sono fatti per la coppia. Non è facile donare privacy a qualcuno" : Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, si prepara all'avventura di Sanremo 2019, salendo nuovamente sul palco che nel 2009 l'aveva vista esordire vincendo nella categoria Nuove proposte con il brano "Sincerità" e su, negli anni, è salita tante altre volte. Anche come co-conduttrici di Sanremo 2015, insieme a Carlo Conti e alla collega Emma Marrone. Insomma, l'Ariston non dovrebbe intimorirla eppure, all'Adnkronos, confessa:Un po' di ...