F1 | Gp Bahrain | Vettel precede Leclerc | terzo Hamilton

F1 - Gp Bahrain : Ferrari dominano la giornata di libere - Vettel davanti a Leclerc : Ed il team campione del mondo, a Sakhir, è stato più lento, con Bottas a quasi un secondo e Hamilton a 1'2 al mattino e, poi, a sei decimi con il campione del mondo e a sette con il vincitore di ...

F1 Bahrain - è un'altra Ferrari : Vettel e Leclerc! Mercedes staccate : Finora è davvero tutta un'altra Ferrari. Dopo un deludente avvio di Mondiale in Australia, in Bahrain il Cavallino sta rispondendo alle critiche: miglior tempo di due rosse nelle libere 1 e miglior ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 - Ferrari ancora al top in Bahrain : Vettel in testa nella classifica dei tempi : Vettel davanti a tutti nelle Fp2 del Gp del Bahrain: il tedesco della Ferrari precede Leclerc per un’altra importante doppietta Ferrari E’ ancora la Ferrari a dominare in Bahrain. Dopo le Fp1 nel segno di Leclerc, il team di Maranello piazza un’altra importante doppietta, questa volta con Vettel in testa alla classifica dei tempi, nonostante un testacoda, col crono di 1.28.846, seguito da Leclerc a soli 35 millesimi dal ...

F1 – Seb - che succede? Testacoda di Vettel nelle Fp2 del Gp del Bahrain [VIDEO] : Sebastian Vettel protagonista di un Testacoda durante la seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain Imprevisto per Sebastian Vettel durante la seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain: il tedesco della Ferrari, che si trova attualmente in testa alla classifica dei tempi, è stato protagonista di un Testacoda in curva 2. La monoposto di Vettel si è girata su se stessa finendo quasi fuori pista: il tedesco è riuscito ...

La Ferrari vola in libere Bahrain - Leclerc meglio di Vettel : Dominio Ferrari nelle prime prove libere del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. A griffare il miglior tempo e' il pilota monegasco Charles Leclerc in 1'30''354 davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel (+0'263) ed alla Mercedes di Valtteri Bottas (+0''974). Quarto staccato di oltre un secondo da Leclerc (per la prima volta nella sua carriere a chiudere una sessione ufficiale di libere davanti a tutti) e' il campione del mondo Lewis ...

Bahrain : Leclerc-Vettel nelle prime libere : Prima sessione di prove libere del GP del Bahrain con le SF90 di Charles Leclerc e Sebastian Vettel che hanno ottenuto le prime posizioni in classifica. La sessione è iniziata con tempi alti a causa della sabbia portata in pista dal vento che ha soffiato negli scorsi giorni anche se presto le traiettorie hanno iniziato […] L'articolo Bahrain: Leclerc-Vettel nelle prime libere sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - Gp Bahrain : Ferrari dominano prime libere - Leclerc davanti a Vettel : Il giovane pilota monegasco ha fermato il tempo sull'1'30′354, col 4 volte campione del mondo attardato di 263 millesimi. MERCEDES A UN SECONDO - Staccate le Mercedes: Valtteri Bottas è terzo a ...

Libere 1 Bahrain - Ferrari scatenate! Leclerc-Vettel - poi le Mercedes : arrivato anche l'amministratore delegato Louis Camilleri per assistere in Bahrain alla risposta della Ferrari. E stamattina non è rimasto sicuramente deluso. Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno ...

Bahrain tra i baffi alla Mansell di Vettel e la concretezza di Leclerc : Giovedì di incontri con la stampa per i piloti della Scuderia Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che da venerdì scenderanno in pista per le prove libere del GP del Bahrain, secondo appuntamento del campionato 2019. Il primo a incontrare i giornalisti nell’hospitality del team è stato un rilassato Sebastian Vettel, che ha affrontato diversi […] L'articolo Bahrain tra i baffi alla Mansell di Vettel e la concretezza di Leclerc ...

F1 Bahrain - Vettel : «Lotta è lunga - speriamo di avvicinarci» : MANAMA - ' La Mercedes si è mostrata più competitiva di quanto previsto, ma qui la pista è diversa e quindi vedremo. Comunque la lotta per il titolo è lunga, speriamo di avvicinarci '. Sebastian ...

Formula 1 : Gp Bahrain. Vettel fiducioso qui saremo più forti : In Bahrain per cancellare Melbourne. Il primo gran premio della stagione non e' andato come in Ferrari si aspettavano. Quarto posto non basta Vettel

F1 - Vettel si nasconde in vista del Gp del Bahrain : “non siamo nelle condizioni di fare promesse” : Il pilota della Ferrari non ha voluto fare alcuna promessa alla vigilia del week-end del Bahrain, evitando dunque qualsiasi proclama Il deludente quarto posto ottenuto in Australia non permette a Sebastian Vettel di approcciarsi con il sorriso al Gp del Bahrain, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Le certezze costruite dopo i test di Barcellona sono un po’ venute meno in casa Ferrari, rimboccatasi le maniche in queste ...

Vettel ottimista : "In Bahrain sarà tutta un'altra Ferrari" : Sebastian Vettel spera nel riscatto Ferrari, ovviamente già a partire da questo GP del Bahrain. Il tedesco ha parlato alla vigilia delle prime libere del secondo appuntamento stagionale e confermato ...

F.1 : Gp Bahrain. Vettel ogni errore si paga caro in termini di tempo : Il secondo appuntamento del Mondiale di F.1 va in scena in Bahrain, sulla pista di Sakhir. Un circuito dove la Ferrari ha raccolto ben 6 successi