Emergenza colera in Mozambico | MSF | si beve acqua contaminata

Mozambico - presidente dichiara aperta Emergenza colera nel Paese : Roma, 29 mar., askanews, - Dopo la tragedia del ciclone, ora in Mozambico è emergenza colera. Il governo del Paese africano, tra i più poveri al mondo, ha dichiarato ufficialmente la presenza di casi di colera nella città di Beira colpita dal ciclone Idai."Anche se al momento non possiamo stabilire l'ammontare del danno, possiamo confermare ...