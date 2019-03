Come si combattono i disturbi del sonno dovuti all' ora legale

gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019) Un sondaggio promosso dall'Eurodap ha rivelato che il 70% degli italiani soffre in questo periodo di insonnia, e che il 76% dei nostri connazionali ha dichiarato di sentirsi meno produttivo sul lavoro. Colpa del cambio di stagione e di temperature, certo, ma a quanto pare tra i principali responsabili ci sarebbe anche il cambio di orario. Proprio così: il passaggio all'ora, che quest'anno avverrà nella notte fra il 30 e il 31 marzo, rischia di essere la spallata definitiva a uno stato psicofisico già di per sé alquanto alterato. Certo, si tratta di una sola ora di differenza, che ci permette di meglio sfruttare la giornata in relazione alle ore di luce. Matalvolta accade per il jet lag, anche una minima variazione delle nostre abitudini rischia di scombussolare per qualche tempo la routine del nostro organismo. Con effetti negativi su ...

DarkYuna91 : @NorsePaganPath Donne che non accettano passivamente, che combattono, che tirano capate xD che non si lasciano sott… - Bublelicious70 : @nucciaportraits @CesareSacchetti @ALisimberti Con la differenza che almeno gli “ambientalisti radicali” come li ch… - teobert86 : @bonnie379 Che?! Si vede che capisci molto poco della questione cara islamofoba, altro che amiche marocchine. Non s… -