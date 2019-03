Verona - al via il Congresso delle Famiglie. Spadafora (M5s) : «Temi mai in agenda di governo» : Verona blindata per l'avvio dei lavori del controverso tredicesimo Congresso mondiale delle famiglia che si aprirà oggi e durerà fino a domenica. Piazza Bra...

Luxuria-Povia - duello sul Congresso delle famiglie : «Omofobi» - «È la natura» : MILANO - Giuseppe Povia contro Vladimir Luxuria, rispettivamente a capo della squadra del Family day e del Gay pride. Da una parte il cantautore simbolo della famiglia rigorosamente etero, con la ...

Congresso delle famiglie a Verona - Conte prende le distanze poi parte la diffida : "via il patrocinio" : Il presidente del Consiglio si distacca in maniera ancora più netta dall'iniziativa in programma a Verona. Poi il messaggio...

Famiglia - Conte : "via il patrocinio di Palazzo Chigi al congresso di Verona" : Nessun patrocinio al congresso delle famiglie , in programma dal 29 al 31 marzo a Verona . Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte su Facebook. "Il patrocinio è stato concesso dal Ministro Lorenzo ...