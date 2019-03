Prevenzione oncologica donne | 87% fa almeno un test ogni 2-3 anni

Tumori : LILT lancia la settimana nazionale per la Prevenzione oncologica con il Ministro Giulia Grillo e la testimonial Selvaggia Lucarelli : Torna dal 16 al 24 marzo, per la sua diciottesima edizione, la settimana nazionale per la prevenzione oncologica della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, campagna per diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita e sensibilizzare sull’importanza dei corretti stili di vita per poter prevenire il cancro. Con il patrocinio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio, nonché di ANCI, FNOMCeO e CONI e in ...