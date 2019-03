wired

(Di giovedì 28 marzo 2019) (foto: miriam doerr via Getty Images) Quanto sono intelligenti i sistemi di intelligenza artificiale? Vince a giochi strategici come Go, al videogame StarCraft e a poker Texas hold’em. E mostra performance superiori, in alcuni compiti, anche rispetto all’essere umano. Ma fino a dove può arrivare? Per capirlo oggi arrivano leper, gli Animal-Ai Olympics, in cui i sistemi più avanzati sono chiamati a competere in uno scenario reale,varie specie, per riuscire a svolgere mansioni nuove, cioè mai sperimentate, sulla base dell’osservazione di alcune scene del mondo reale.In partenza a giugno 2019, il concorso, che mette in palio 10mila dollari ed altri premi, è organizzato da specialisti di varie università, in particolare il Centro Leverhulme per il futuro dell’intelligenza dell’università di Cambridge e ...

MilanoCitExpo : Intelligenze artificiali contro intelligenze animali, ecco le olimpiadi più strane del mondo… - marzuillo : RT @Registroit: ?? Le intelligenze artificiali fanno già parte della nostra vita. Scopri come funzionano quelle con cui interagisci ogni gio… - danilodebiasio : RT @kkvignarca: Tra gli ospiti l'ex ambasciatore Carlo Trezza e Francesco Vignarca, di @ReteDisarmo, che spiega l'evoluzione tecnologica ap… -