Ciclismo | Viviani non si scompone | “il terzo posto nella Brugge-De Panne? Non conta nulla

Ciclismo : Groenewegen straccia Gaviria e Viviani a La Panne (VIDEO) : Il calendario del Ciclismo belga è ripreso con la Driedaagse Brugge – De Panne, la corsa in linea che dallo scorso anno ha preso il posto della gloriosa Tre Giorni di La Panne. Con un percorso piuttosto semplice la corsa fiamminga strizzava l’occhio ai grandi velocisti, quasi tutti presenti al via, da Viviani a Kittel e Gaviria. Dopo una brutta caduta che ha spezzato il gruppo ad una decina di chilometri dal traguardo la Deceuninck ha preso in ...

Ciclismo - Elia Viviani : ‘Ho dovuto mettere il piede a terra prima del Poggio’ : La Milano – Sanremo non è andata nel migliore dei modi per Elia Viviani. Mai come quest’anno il Campione d’Italia arrivava alla Classicissima di primavera convinto delle proprie possibilità, dopo un 2018 sfolgorante e un inizio di stagione molto convincente con già quattro successi messi all'attivo. Sul Poggio però la sua Deceuninck Quickstep ha deciso di correre tutta per l’altro leader della squadra, Julian Alaphilippe. Così anziché proteggere ...

Ciclismo - Elia Viviani a Sky : 'Milano-Sanremo obiettivo numero uno della mia stagione' : Alla vigilia della Milano-Sanremo Elia Viviani ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, nella quale ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione. Nel colloquio con la nostra Elisa Calcamuggi il campione italiano ha anche svelato quale sarà la strategia della Deceuninck-Quick ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : Viviani e Alaphilippe su tutti - il borsino dei favoriti : Sarebbe storico, comunque, un campione del mondo non vince la Sanremo dal 1983. Dylan Groenewegen, Jumbo-Visma, L'Olanda manca all'appello dal 1985, Kuiper,. Quattro vittorie stagionali per il ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico : Viviani gioca di squadra - tappa ad Alaphilippe : Julian Alaphilippe, Deceuninck - Quick-Step, ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, 195 km da Matelica a Jesi. Il francese si è imposto in volata davanti a Davide Cimolai, Israel Cycling ...

Ciclismo - a tutto Viviani : “battere Sagan non era scontato - sarà il rivale più pericoloso alla Sanremo” : Lo sprinter italiano ha parlato non solo della sua vittoria nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, ma anche delle sensazioni in vista della Sanremo Prima vittoria in stagione per Elia Viviani, riuscito a prendersi la terza tappa della Tirreno-Adriatico dopo uno sprint pazzesco. Niente da fare per Sagan e Gaviria sul traguardo di Foligno, tagliato per primo dal corridore della Deceuninck-Quick Step a velocità supersonica, insostenibile ...

Ciclismo - sprint vincente di Viviani nella 3ª tappa della Tirreno-Adriatico : TORINO - Elia Viviani , Deceuninc-Quick-Step, ha vinto allo sprint la terza tappa della Tirreno-Adriatico , da Pomarance a Foligno di 226 km. L'italiano ha preceduto sul traguardo Peter Sagan e ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico Viviani vince lo sprint - battuti Sagan e Gaviria : FOLIGNO - Definire storica una vittoria che non riguardi un mondiale, una classica monumento o un tappone di un grande giro è sicuramente eccessivo. La vittoria di Elia Viviani alla Tirreno-Adriatico ...

Ciclismo - Ranking UCI : Alejandro Valverde al comando - Elia Viviani diventa quinto. Italia quarta tra le Nazioni : Settimana di cambiamenti nel Ranking UCI, la classifica mondiale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo spagnolo Alejandro Valverde si conferma al comando con 3896 punti, il Campione del Mondo ora vanta ben 719 lunghezze di vantaggio sul britannico Simon Yates (3177), vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna che difende la posizione d’onore nei confronti dello slovacco Peter Sagan (3025). Il nostro Elia Viviani, ...

Ciclismo - il finale settimana degli italiani. Elia Viviani e Matteo Moschetti sugli scudi - segnali da Fedeli : La primavera si avvicina e assieme a lei si entra nel vivo della stagione di Ciclismo. Dal Belgio, agli Emirati Arabi, sino al Rwanda, sono stati diversi gli italiani impegnati nelle corse di questo ultimo weekend. Si parte innanzitutto dalla classica che, come di consueto, dà il via allo spettacolo delle corse del Belgio: la Omloop Het Nieuwsblad. Top ten per il campione europeo Matteo Trentin. La sua Mitchelton-Scott svolge un ottimo lavoro, ...

Ciclismo - UAE Tour : Elia Viviani vince in volata quinta tappa. Successo n° 70 in carriera : Elia Viviani si impone in volata nella quinta tappa dell'UAE Tour 2019, 181 chilometri da Flag Island a Khor Fakkan. Il corridore della Deceuninck-QuickStep, che raggiunge i 70 successi in carriera, ...