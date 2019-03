Brunei | lapidazione per gay e adulteri e taglio di mano e piede per i ladri | le pene

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) L’alcol è già vietato e ci sono multe e condanne per chi non va alla preghiera il venerdì. Ma ora liha introdotto un nuovo codice penale basato sulla sharia, che prevede lescritte dal Corano. Quindi, dal 3 aprile, omosessuali erischiano la. La punizione per iinvece consiste neldellae del. Sono queste le nuove leggi a cui saranno sottoposti, dalla prossima settimana, i musulmani del piccolo regno sud-est asiatico, che rappresentano i due terzi della popolazione. Il, che negli ultimi anni ha adottato una forma più conservatrice di Islam, aveva già annunciato nel 2014 l’intenzione di introdurre la sharia, il sistema legale islamico che impone severecorporali: una direttiva del sultano del, che è uno dei leader più ricchi del mondo con un patrimonio di circa 20 miliardi di dollari. Siede sul trono dal ...

MediasetTgcom24 : Il Brunei introduce la lapidazione per omosessuali e adulteri #brunei - FGalloMazzeo : RT @Agenzia_Ansa: #Brunei, lapidazione per omosessuali e adulteri. Dal 3 aprile nuove leggi islamiche, anche mani amputate ai ladri #ANSA h… - barbaramusic71 : Brunei, lapidazione per omosessuali e adulteri - Mondo -