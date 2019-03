Brexit | bocciate le 8 proposte alternative all' accordo UK-UE

'Bocciate l'accordo e nessuno sa cosa succederà'. La May avverte la Camera. Rispunta l'ipotesi di rinvio della Brexit : Mentre l'approvazione dell'intesa darebbe, secondo la May, una spinta all'economia britannica. Non è infatti un mistero che la Brexit sia sempre più considerata un rischio, un motivo di vulnerabilità ...

Brexit - May va all attacco 'Se bocciate il mio accordo non lasceremo mai la Ue' : ... che vedrà altri due voti campali in atto: mercoledì quello sul 'No Deal', cioè sulla decisione di uscire dall'Europa senza accordo con conseguenze pericolosissime per l'economia britannica e ...