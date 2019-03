Bangladesh | in fiamme palazzo di 19 piani a Dacca | molti intrappolati

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Molte persone sono intrappolate in un grattacielo che ospita un centro commerciale a, in, avvolto dalle: l’incendio è scoppiato nella FR Tower, nel quartiere settentrionale di Babani. il rogo è divampato al 9° dei 19dell’edificio. I media locali parlando di 7 persone rimaste ferite nel tentativo di mettersi in salvo saltando dall’edificio. C’è il timore che alcuni dipendenti della struttura siano rimastidalle. “Diciannove squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando sul posto e anche l’aviazione e la marina delsi sono unite alla lotta contro le“, ha detto Mohammad Russel, capo della sala di controllo centrale dei vigili del fuoco diLe cause dell’incendio non sono ancora note.L'articolo: indi 19...

