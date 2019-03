Vuoi essere felice? Affitta un finlandese

Perché devi essere la donna che Vuoi. E non avere paura : Non hai bisogno di un uomo per essere felice. La donna della tua vita puoi essere tu. Puoi essere tu, da sola, a sconfiggere le tue paure. A realizzare i tuoi sogni. Non hai bisogno di un uomo che ti stringa la mano per essere più forte, né di avere qualcuno che ti ami. Amati tu, con tutta te stessa. Non inseguire nessuno, non soffrire per chi – di te – non è degno. Ma soprattutto, sii libera: di declinare un invito, di non ...