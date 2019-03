Una rete americana dietro i falsi Modigliani : "Curatori complici e ricatti dei mercanti" : ... un gruppo attivo fra New York, Lugano e l'Italia piazza copie di Modì nelle esibizioni di mezzo mondo Secondo la P... continua

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 26 marzo 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre a Puente Viejo si celebrano i funerali di Francisca, nel Bosco della Dame Olga è pronta a vendicarsi della sorella Blanca, rea di essere l'eletta di Ursula.

Il ministero della Difesa spagnolo ha incolpato Una «potenza straniera» dell’attacco informatico compiuto contro la sua rete interna e scoperto agli inizi di marzo : Il ministero della Difesa spagnolo ha incolpato una «potenza straniera» dell’attacco informatico compiuto contro la sua rete interna e scoperto agli inizi di marzo. Il País ha scritto che la complessità e la difficoltà dell’attacco hanno spinto gli investigatori a

Calcio femminile - Una rete di Pedersen decide il match fra Juventus e Fiorentina : Madrid chiama Torino risponde. Una settimana fa per Atletico Madrid-Barcellona, match clou del campionato spagnolo, ben 60.739 spettatori avevano riempito lo Stadio Wanda Metropolitano. Un simile picco non si è raggiunto anche allo Juventus Stadium, ma la risposta del pubblico è stata più che positiva. Per Juventus-Fiorentina si è raggiunta la quota record di 39.027. Per il Calcio femminile italiano è un record assoluto che abbatte i precedenti ...

Ricerca - tumore cerebrale : Una rete neurale per stabilirne gravità : Roma, 25 mar., askanews, - Arriva da Ricercatori di Padova un nuovo metodo, basato su un modello di rete neurale, che predice la gravità del meningioma prima dell'esame istopatologico. I dati ...

Serale Amici 18 - l’avvertimento : “Sarà Una delle cose che chiederete di più” : Amici 18, al Serale nessuna uscita: parla Maria De Filippi Anche se sappiamo già chi accederà al Serale di Amici 18 e quali saranno i coach, e quindi pur sapendo che queste puntate del day time potrebbero sembrare piuttosto noiose e inutili a qualcuno, in realtà ogni appuntamento col quotidiano di Canale 5 e Real […] L'articolo Serale Amici 18, l’avvertimento: “Sarà una delle cose che chiederete di più” proviene da Gossip ...

La nuova Via della Seta - Una maxi-rete Asia-Europa : Si chiama 'One Belt, One Road', abbreviato nell'acronimo 'Obor' o 'Bri' il progetto cinese di una Via della Seta in chiave contemporanea destinata a collegare l'Asia all'Europa e all'Africa, ma ...

Loggia segreta a Trapani - Una talpa nella segreteria di Alfano al Viminale. E quella rete di raccomandazioni in Ncd : Per una borsa di studio all’Università aveva a disposizione direttamente il rettore. Per un posto da funzionario al ministero dei Beni Culturali puntava direttamente sul sottosegretario. Nominare uno dei revisori dei conti dell’Azienda sanitaria provinciale? Aveva cercato di fare pressione direttamente sullo staff del ministro della Salute. E poi ovviamente il ministro dell’Interno al quale avrebbe chiesto – tra le altre ...

Da oggi potrete vestire i panni di un Giudice del TribUnale rivoluzionario con We. The Revolution : Tramite un comunicato stampa, Klabater è lieta di annunciare che il suo We. The Revolution è da oggi disponibile su PC, il gioco mette il giocatore nei panni di un Giudice durante la rivoluzione francese. "Lavorare su We. The Revolution è stata un'avventura fantastica. Il gioco è nato come indie ma dopo due Gamescom e tre PAX East siamo pronti a pubblicare un gioco enorme pieno di meccaniche di gameplay uniche. Non è il solito drama da ...

Prete abusa di Una donna mentre le dà l’estrema unzione e le unge il petto con l’acqua santa : Avrebbe palpeggiato una donna mentre le dava l'estrema unzione. Per questa pesante accusa è stato arrestato Gerold Langsch, sacerdote 75enne di Austin, in Texas, Stati Uniti. L'ultimo scandalo, dopo quelli legati alla pedofilia, che sta investendo la Chiesa cattolica a stelle e strisce si è consumato lo scorso mese di ottobre ma l'uomo è stato arrestato per aggressione solo ieri, mercoledì 20 marzo, quando la notizia è stata diffusa dalla stampa ...

Campidoglio : Una nuova rete bus in zona Magliana - Marconi - Portuense per collegamenti più efficienti : Lunedì 25 marzo partirà il progetto di riorganizzazione e ottimizzazione della rete del trasporto pubblico locale in zona Magliana, Marconi, Portuense, Trullo, Corviale e Piana del Sole per migliorare ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 19 marzo 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Buone notizie per Saul che viene finalmente scagionato, Diego intanto ha trovato un donatore compatibile. suo fratello Samuel.

Una VITA - anticipazioni puntata del 19 (Rete 4) e del 20 marzo 2019 : anticipazioni puntata 668 di Una VITA di martedì 19 (su Rete 4 alle 22,30) e mercoledì 20 marzo 2019: Il dottor Quiles vorrebbe fare a Diego una trasfusione di sangue. Il fratello Samuel è compatibile e accetta di essere lui il donatore… Visti gli sviluppi della situazione di Diego, Ursula pensa a come approfittare della situazione… In ospedale, Simon apprende dai medici che Arturo ha parlato ed è di nuovo cosciente, dunque corre ad ...

Come installare Una rete di comunicazione di emergenza in 12 minuti : Vigili del Fuoco -emergenza Rigopiano – Rapid LTE – Huawei – CRS4 La chiamata dai vigili del fuoco è arrivata al Joint Innovation Center (Jic) di Cagliari a mezzanotte. Alle 8 del mattino i ricercatori del Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (Crs4) e Huawei erano sull’aereo con la loro valigia. All’interno la Rapid e-Lte emergency solution. Una volta sul cratere di azione l’hanno ...