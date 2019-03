LG G2 è più vivo che mai | Android 9 Pie arriva a bordo della LineageOS 16

I pigri vivono più a lungo : ... dando a questa parola una connotazione negativissima? Bene, è giunto il momento che vi prendiate le vostre rivincite sulla lentezza che vi contraddistingue , e con il beneplacito della scienza! ...

Perché le donne vivono più a lungo degli uomini : I dati lasciano ben pochi dubbi: in tutto il mondo, indipendentemente dalle etnie e dalle culture, le donne tendono a vivere più a lungo degli uomini. In Italia, in particolare, l'aspettativa di vita sarebbe di 85 anni per l'universo femminile contro gli 80,6 anni per quello maschile. E non solo. A quanto pare anche il numero di anni mediamente trascorsi in salute sarebbe a favore del cosiddetto gentil sesso, 74,3 contro 72, stando ai più ...

Belen : «Voglio un altro figlio - vivo fase particolare». È sempre più vicina a Stefano De Martino : Belen Rodriguez e il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Su Leggo.it le ultime novità. La showgirl argentina si è raccontata a cuore aperto in un'intervista a...

Sanremo2019. Quarta serata IL PAGELLONE DEI LOOK : è l’argento - e non solo quello vivo che canta Silvestri - il colore più gettonato. La Raffaele lesina ancora sul cambio d’abito e Bisio resta sempre il più elegante : Argento vivo sul palco dell’Ariston per la Quarta serata del Festival, dedicata ai duetti. Non solo quello cantato da Daniele Silvestri, ma anche l’argento che ha colorato praticamente ogni dettaglio della kermesse, dall’abito con cui ha aperto lo spettacolo Claudio Baglioni, a metà strada fra la tuta spaziale e la corazza dell’Uomo di Latta, alla chitarra glitterata di Ligabue, passando per la manica dell’abito della Raffaele. Il Festival in ...

«Meghan Markle e il principe Harry non vivono più insieme» - l’indiscrezione choc : Meghan Markle e il principe Harry non vivono più insieme? Un’indiscrezione proveniente da fonti vicine alla coppia reale andrebbe in questa direzione. A meno di un anno dalle nozze da favola, si parlerebbe già di crisi matrimoniale tra i duchi di Sussex. E, secondo i rumor, a metterci lo zampino sarebbe stata la regina Elisabetta. Ma andiamo con ordine. Come riportato da Leggo, il magazine Globe avrebbe reso pubblica una mail ...

Harry e Meghan - l’indiscrezione choc : “Non vivono più insieme” : Dopo un iniziale entusiasmo per l’arrivo di Meghan Markle nella Royal Family, da qualche mese a questa parte un sentimento anti-Meghan è accresciuto giorno dopo giorno ed è stato raccontato da vari tabloid più. Secondo i giornalisti esperti di questioni reali Meghan è una donna difficile, che si agita spesso contro i dipendenti del palazzo, troppo americana per l’ultra-formale popolazione inglese. I fatti sono sotto gli occhi di ...

