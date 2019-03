Il decretone ora è legge | ecco tutte le novità su reddito e quota 100

decretone : ok dal Senato - ora è legge : 18.23 Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decretone con 150 voti a favore, 107 contrari e sette astenuti. Si conclude così l'iter del provvedimento, che introduce le misure sul Reddito di cittadinanza e Quota 100per le pensioni. Tra le novità, ora legge, il beneficio extra fino a 50 euro per il reddito di cittadinanza alle famiglie numerose e con disabili, il superamento del limite dei 45 anni per il riscatto agevolato della laurea e ...

Reddito di cittadinanza-quota 100 - il Senato approva il decretone : ora è legge : Il Senato ha approvato il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100: ora il provvedimento è ufficialmente legge, dopo le modifiche apportate nelle scorse settimane sia a Palazzo Madama che alla Camera dei deputati. Il provvedimento contiene le regole delle due misure fortemente volute da M5s e Lega e finanziate con la legge di Bilancio.Continua a leggere

decretone - Renzi alla maggioranza : “Non fate paura a noi - fate paura agli italiani e agli investitori stranieri” : “Chi dice a me che devo essere impiccato non fa paura al Pd, ma crea una situazione di disagio al Paese, quando il vicepremier va dai gilet gialli spaventa gli investitori stranieri, quando date messaggi sullo spread portate via il risparmio degli italiani. Non state facendo paura a noi, state facendo paura agli italiani“. Lo ha detto Matteo Renzi, intervenendo in Aula al Senato per annunciare il voto contrario del Pd al ...

decretone - il senatore Fi mostra gilet da steward con la foto di Di Maio. Il vicepremier M5s : “Io almeno ho lavorato” : Momenti di tensione in aula a Palazzo Madama durante l’esame degli emendamenti al decreto su Reddito di cittadinanza e quota 100. Il senatore Antonio Saccone (Fi), al termine del suo intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vice premier Luigi Di Maio (assente dall’aula) prima di entrare in politica, quella di steward negli stadi. E dopo aver ironizzato sul suo appoggio ai gilet gialli francesi e aver ricordato invece il ...

decretone - vertice a Chigi. Commissione Bilancio boccia emendamenti di maggioranza per mancanza di coperture : Si terrà nel pomeriggio a palazzo Chigi una riunione per fare il punto sul Decretone, che questa mattina avrebbe dovuto arrivare nell’aula del Senato ma è ancora fermo in Commissione. All’incontro dovrebbero prendere parte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. In forse la presenza di Matteo Salvini, impegnato in campagna elettorale in ...

Senato - opposizioni : 'Su decretone maggioranza calpesta Parlamento' : Le opposizioni al Senato insorgono contro la maggioranza nei lavori per il Decretone su reddito di cittadinanza a quota 100 e chiedono l'intervento della presidente Elisabetta Casellati. "La ...

decretone - la minoranza insorge all'ennesimo rinvio : ROMA - Dopo l'ennesimo rinvio di giornata sul Decretone, l'opposizione insorge. Il senatore di Leu Vasco Errani chiede le dimissioni del presidente Cinque Stelle della commissione BIlancio. E lui, il ...

Il 40 per cento di chi prenderà il reddito di cittadinanza non dovrà lavorare : ecco perché la Lega vuol fermare il decretone : ...- clamorosa - espressione dell'insofferenza leghista è rappresentata dalla lettera inviata dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana al ministro del Lavoro Luigi Di Maio e a quello dell'Economia ...

Ittierre - un anno di mobilità ai lavoratori : emendamento di Nannicini - Pd - al 'decretone' : "Per superare questo vulnus , che ha il sapore di una colpevole leggerezza politica del Governo e della maggioranza leghista e grillina, " ha rimarcato ancora Fanelli - in occasione dell a visita di ...