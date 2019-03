Iannone | parla l’ex fidanzata Audrey | “Deve ritrovare se stesso”

Iannone e Audrey Bouetté non stanno più insieme : parla la modella : Andrea Iannone e Audrey Bouetté non stanno più insieme: la modella racconta la sua verità Ieri le foto di Andrea Iannone e Audrey Bouetté pubblicate dal settimanale Chi avevano fatto, in poche ore, il giro del web. Nel giornale diretto da Alfonso Signorini la modella era stata presentata come la nuova fidanzata di Iannone. A poche […] L'articolo Iannone e Audrey Bouetté non stanno più insieme: parla la modella proviene da Gossip e Tv.

Iannone parla per la prima volta della rottura con Belen su Instagram : Andrea Iannone parla chiaro e per la prima volta commenta la rottura con Belen Rodriguez. Lo fa su Instagram, in una Stories che lascia trasparire il dolore, ma anche la risolutezza del campione di MotoGp. Belen e Iannone si sono detti addio dopo circa due anni d’amore. A mettere fine alla relazione è stata la showgirl argentina, in seguito ad un lungo tira e molla dettato dalla volontà di dedicarsi maggiormente alla carriera e al piccolo ...

Andrea Iannone parla di Belen Rodriguez : "Non mi interessa cosa avevo o cosa avrei potuto avere" : Belen Rodriguez pare un capitolo ormai chiuso nella vita dello sportivo Andrea Iannone, che ha intrattenuto una relazione di qualche mese con la showgirl e modella argentina.Mentre la sua ex fidanzata sembra in procinto di ritornare con l'ex marito Stefano De Martino, conduttore attuale di Made in Sud che l'ha resa madre del piccolo Santiago, il motociclista in una storia su Instagram ha parlato del suo passato: Non mi interessa cosa ...