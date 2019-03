"Grazie a mia figlia - uccisa quindici anni fa - Forcella sta trovando il coraggio per rinascere" : Nel 2004 la quattordicenne Annalisa Durante veniva ammazzata per errore in una sparatoria tra clan. Oggi la biblioteca che porta il suo nome è il simbolo del riscatto in uno dei rioni più difficili di Napoli. E per merito della testardaggine del padre, qualcosa è cambiato

Autonomia : Zaia - 'Grazie a Salvini - ora una preintesa da inviare al Parlamento' : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) - “Sono grato al vicepresidente del Consiglio Salvini per aver assicurato che l’inizio del percorso dell’Autonomia sarà concretizzato prima delle elezioni europee. È la conferma della volontà di andare avanti con un progetto voluto dai Veneti ma ormai condiviso da moltis

Van Dijk shock : “Ho rischiato di morire. Salvo Grazie a mia madre” : Rivelazioni shock del difensore del Liverpool e della nazionale olandese, Virgil Van Dijk: “Ho rischiato di morire per un’appendicite“. Il fatto risale a quando il calciatore giocava nel Groningen e aveva appena 17 anni. Dal ritiro dell’Olanda arrivano le sue parole a ricordare quei terribili momenti, per fortuna ormai alle spalle: “Per la prima volta nella mia vita il calcio non ha significato più nulla. Ho ...

"Mia figlia ritrovata Grazie a intuizione di una insegnante" : Roma, 23 mar., AdnKronos, - E' stata ritrovata la 16enne scomparsa mercoledì scorso. "Era in un appartamento in un palazzo vicino a Nola - dice all'Adnkronos il padre Antonio -, era con il fidanzatino ...

Malpensa - il “gioco dei livelli” : le coop risparmiano Grazie alle competenze non riconosciute ai soci-lavoratori : I modi per risparmiare sono tanti, la fantasia non ha limiti. Li si fa lavorare meno ore rispetto a quanto concordato, ad esempio. Oppure li si inquadra a un livello più basso rispetto alla mansione svolta, così li si paga di meno. Oltre, naturalmente, a sfruttare le deroghe concesse alle coop dal contratto “Logistica e trasporti”. L’importante è raggiungere lo scopo: tenere i soldi in cassa. Poi a far rispettare i diritti dei ...

Ecco Grady - la prima scimmia nata Grazie a testicoli congelati : (foto: Ohsu) Al Pittsburgh University Medical Center l’hanno chiamata Grady, ed è la prima scimmietta (macaco Rhesus) a essere stata generata grazie allo sperma prodotto da tessuto testicolare immaturo crioconservato. Un successo per la ricerca sul ripristino della fertilità maschile, dicono gli autori della ricerca su Science. Il protocollo potrebbe presto essere applicato agli esseri umani, per dare a bambini e ragazzi in età prepuberale ...

L'importanza di quella targa a Graziella - mia sorella - uccisa più volte : “Mia sorella Graziella è stata uccisa più volte, non solo dai mafiosi ma anche dallo stato e questo fino a pochi mesi fa. Graziella fu consegnata a quei due assassini. E chi copriva quella latitanza oggi è libero e rimangono degli assassini”. A parlare con l'Agi è Piero Campagna, carabiniere, una vita spesa, con i suoi fratelli, a cercare la verità sull'omicidio della sorella Graziella. Graziella era una diciassettenne di Saponara ...

Domenica In Giusy Ferreri la mia vita è cambiata Grazie a X Factor : A “Domenica In” Giusy Ferreri si racconta, tra carriera musicale e vita privata e ricorda gli ultimi undici anni di sfolgorante carriera, riconoscendo come il successo sia tutto dovuto a “X Facto”r, dove si classificò seconda nella prima edizione del talent show. «Inseguivo il successo da qualche anno, ma non ero riuscita a ottenere un contratto discografico. Prima di X Factor, pensavo di essermi bruciata» – ricorda Giusy Ferreri – ...

Winnie Harlow : "Grazie al successo porto la mia famiglia in vacanza" : Winnie Harlow , la modella canadese conosciuta al grande pubblico per la sua pelle maculata, è uno dei volti più noti della moda internazionale . Apprezzata e richiestissima dagli stilisti di tutto il ...

Basilicata al voto con economia in ripresa Grazie a petrolio e automotive : La Basilicata andrà al voto il 24 marzo con una economia che negli ultimi anni è cresciuta più del resto del Paese, anche se la distanza dalla media italiana in termini di valore aggiunto per impresa resta ancora lontana. Come rivela l'ultimo ...

Mahershala Ali è il miglior attore non protagonista : 'Grazie nonna - la mia eroina' : Mahershala Ali, candidato come miglior attore non protagonista per Green Book, vince la categoria per la seconda volta dopo aver ricevuto il premio nel 2017 per Moonlight. Ali ha ringraziato il ...

Oscar 2019 : anche l’Italia premiata Grazie a «Spider-Man – Un nuovo universo» : Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo Spider Man - Un nuovo universo anche un po’ d’Italia agli Oscar 2019. Merito della statuetta al Miglior Film d’Animazione a Spider-Man – Un nuovo universo, che ha avuto la meglio su competitor temibili come Gli Incredibili 2 e ...

Razer Phone 2 - un ottimo smartphone per il gaming Grazie a display e SoC ma ergonomia non al top per l’uso ad una mano : Razer Phone 2 è la seconda generazione dello smartPhone di Razer, il noto produttore di periferiche e dispositivi da gaming. Come per la prima generazione, lo smartPhone della casa americana punta a massimizzare le prestazioni per offrire un dispositivo ideale per il gaming mobile, sempre più diffuso anche in ambito competitivo grazie a titoli come Clash Royale e Arena of Valor. Il design del RazerPhone 2 mostra fin da subito ...