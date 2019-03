Ford Fiesta e Focus Hybrid | ibride EcoBoost a 48 volt

Ford - Fiesta e Focus saranno anche ibride : Il processo d'elettrificazione di massa della gamma Ford partirà dalle vetture più piccole della gamma. Dopo aver presentato la Mondeo Hybrid, il costruttore americano svelerà il prossimo 2 aprile, durante il Go Further Event, le nuove versioni EcoBoost Hybrid delle Fiesta e Focus , dando di fatto il via a una nuova transizione che porterà l'Ovale Blu a introdurre per ogni nuovo modello, compresi veicoli commerciali e Suv, almeno una versione ...

Ford e Mountune : Fiesta ST cambia le mappature : Ford Fiesta ST prevede già in modalità Sport e Circuito una tonalità più marcata, amplificata dal sistema audio a bordo. Mountune perfeziona tali note. La seconda mappatura selezionabile via app è la ...

Ford Fiesta ST - nata in città - cresciuta in pista : Tre cilindri possono bastare? È questa la prima domanda che si sono fatti tutti gli appassionati quando Ford ha presentato la nuova Fiesta ST, dichiarando che sotto il cofano c'erano sì 200 CV pronti a galoppare spinti da 290 Nm di coppia, ma che erano prodotti da 1.5 EcoBoost con un cilindro in meno del solito. I numeri come la velocità massima di 232 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi non bastavano a fugare tutti i dubbi e ...