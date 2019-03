Concorso per i presidi | meno di metà gli ammessi all' orale

Concorso dirigenti scolastici : supera la prova scritta il 40% dei candidati : Il Miur ha da poco pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso per dirigenti scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali. I candidati che hanno sostenuto lo scorso ottobre 2018 la prova scritta sono stati pari a 9.376, quelli che l'hanno superata sono pari a 3.795 per cui è stato ammesso all’orale poco più del 40,47% degli aspiranti I vincitori di tale Concorso saranno 2.900, ...

Polizia di Stato : i bandi di Concorso per Allievi agenti e Penitenziaria di aprile : Dopo aver parlato del bando del ministero dei Beni Culturali, ritorniamo sul piano straordinario di assunzioni dell'esecutivo di Giuseppe Conte per il 2019. Come previsto dall'ultima legge di bilancio, numerosi sono i posti previsti nel comparto delle Forze dell'Ordine, in particolare dei reclutamenti in Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel scorso autunno aveva annunciato di voler rinnovare ...

Concorso Navigator 2019 : bando Anpal per 6000 posti in uscita : Concorso Navigator 2019: bando Anpal per 6000 posti in uscita Dettagli sul Concorso Navigator Attesissima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di Concorso per Navigator, le figure professionali che affiancheranno i destinatari del reddito di cittadinanza nella ricerca di occupazione. In totale, si prevede che le assunzioni di Navigator dovranno essere, almeno nel primo momento, 10.000. Di queste, 6000 sono rimesse ...

Concorso Guardia di Finanza 2019 per diplomati : posti e requisiti minimi : Concorso Guardia di Finanza 2019 per diplomati: posti e requisiti minimi posti Concorso Guardia di Finanza 2019 È stato pubblicato il bando del Concorso Guardia di Finanza 2019 finalizzato al reclutamento di 66 Allievi Ufficiali del Ruolo Normale – Comparti Ordinario e Aeronavale per l’a.a. 2019-2020. Il bando è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale martedì 12 febbraio 2019. Andiamo a vedere i requisiti minimi per partecipare, come ...

?Classi di Concorso per insegnare con laurea : tabella materie ed esami : ?Classi di concorso per insegnare con laurea: tabella materie ed esami tabella insegnamenti e classi di concorso scuola L’insegnamento è una aspirazione di tantissimi laureati. Per chi non ha intrapreso alcun percorso di insegnamento le modalità di accesso al mondo della scuola – stando anche a quanto riferiscono fonti specializzate come il sito orizzonte scuola – prevedono la acquisizione o il possesso oltre alla laurea ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 26 marzo 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.37 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 26 marzo 2019 : i numeri vincenti del concorso n.37 sembra essere ...

Concorso Forze Armate 2019 per diplomati : posti per allievi e bando : Concorso Forze Armate 2019 per diplomati: posti per allievi e bando posti e requisiti Concorso Forze Armate 2019 Pubblicato il bando di Concorso in GU per la selezione di 306 allievi Marescialli delle Forze Armate. I vincitori parteciperanno al 22esimo corso biennale – periodo 2019-2021 – volto alla formazione di sottufficiali di grado superiore di Esercito, Marina e Aeronautica Militare. Concorso Forze Armate 2019: posti e requisiti I ...

Domanda di mobilità : il superamento di un Concorso vale 12 punti : Nell’ambito della mobilità territoriale, tra i titoli generali valutabili da inserire nella fase di Domanda vi è il superamento di un pubblico concorso ordinario ordinario per esami e titoli. Di fatti, il superamento di un pubblico concorso ordinario attribuirà dodici punti. I titoli valutabili al riguardo sono quelli presenti nella tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della trasferimenti a Domanda e d’ufficio del personale ...

Corsa alla medicina estetica in vista del "sì" all'altare : un Concorso per vincere trattamenti : Ci stiamo avvicinando alla stagione dei matrimoni, al periodo considerato da molti 'ideale' per coronare il proprio sogno d'amore. Ma è anche il momento in cui si vuole essere impeccabili e perfetti. ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 23 marzo 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.36 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 23 marzo 2019 : i numeri vincenti del concorso n.36 sembra essere ...

Concorso Carabinieri 2019 : 3700 posti per diplomati e civili. Ecco il bando : Concorso Carabinieri 2019: 3700 posti per diplomati e civili. Ecco il bando Appena pubblicato il bando di Concorso per il reclutamento di 3.700 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Per inviare la propria candidatura c’è tempo fino al 24 aprile 2019. Concorso Carabinieri 2019: posti e requisiti I 3.700 posti, si legge sul sito dei Carabinieri, sezione “Archivio Concorsi”, saranno così ripartiti: 2.529 posti da allievi ...

Pavia - «troppo brava» per il Concorso : non avrà il posto : ... che aveva deciso di annullare il concorso perché - racconta la Provincia nella dettagliata cronaca firmata da Maria Fiore - a selezione avvenuta, ci si era accorti che il test proposto era «troppo ...

Estrazioni Superenalotto - i numeri vincenti dell’ultimo Concorso : Superenalotto – Ecco i numeri vincenti dell’ultimo concorso, il n. 35 del 21 marzo 2019. Per verificare la tua schedina collegati al seguente indirizzo e inserisci i tuoi numeri. I punti totalizzati ti verranno immediatamente mostrati. Sul sito Superenalotto.com potrai inoltre conoscere modalità di riscossione delle vincite, comprese le tempistiche massime per riscattare i pagamenti […] More

Maxi Concorso Carabinieri : 3700 posti per militari e civili - requisiti e prove di selezione : È in arrivo il Maxi concorso per Carabinieri, riservato sia a militari che a civili: in tutto ci sono a disposizione 3700 posti per chi ha meno di 26 anni e in possesso del diploma di maturità. Le prove di selezione sono due, una scritta e una pratica consistente in un accertamento sanitario e attitudinale per l'ottenimento dell’idoneità fisica, come previsto dal bando in Gazzetta Ufficiale.Continua a leggere