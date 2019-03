Conan Exiles e The Surge sono i nuovi giochi PlayStation Plus di aprile

eurogamer

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Sony ha reso noti i prossimi titoli delin arrivo nel mese di, riporta VG247.Gli abbonati al servizio riceveranno dunquee The, e questo è tutto in quanto iPS3 e PS Vita nonpiù parte dell'abbonamento a partire dall'8 marzo scorso.The, per chi non lo sapesse, è uno sparatutto action-RPG di Deck 13. Lanciato nel 2017, il gioco ha alcuni DLC e espansioni disponibili.Leggi altro...

