optimaitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Locondigitale quando arriverà su dispositivi? La domanda è imperante dopo che, ad inizio febbraio, proprio questa funzione per la sicurezza delle proprie chat, è stata messa a disposizione su dispositivi iOS e dunque su iPhone. Ebbene, per chi detiene uno smartphone con sistema operativo del robottino verde, le buone notizie non mancano, visto che l'ultima beta dell'applicazione di messaggistica include propri il nuovo strumento.Il riferimento reale alloconè presente nella versione beta dell'app 2.19.83. Purtroppo la funzione non è ancora abilitata per tutti ma l'attesa, a questo punto, sarà davvero breve. Proprio come per gli iPhone, in sostanza, l'apertura dell'app avverrà solo dopo autenticazione biometrica (nel caso dei melafonini più recenti questa avviene con il riconoscimento del volto). In questo modo, anche ...

wordweb81 : A prova di spie lo sblocco WhatsApp con impronta, ci siamo per Android - OptiMagazine : A prova di spie lo sblocco WhatsApp con impronta, ci siamo per Android -