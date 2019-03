A New York la scuola calcio vietata ai genitori guidata da un italiano

ilnapolista

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il Corriere dello Sport, a firma Massimo Basile, dedica una pagina a una notizia statunitense che ha risvolti molto interessanti anche in Italia. È un servizio su unanel cuore di New, al Queens,da un: Filippo Giovagnoli, 48 anni, che ha giocato in Serie C e in Serie D. La particolarità di questa Academy (la Metropolitan Oval, o Met Oval) è che non ci sono, a loro non è consentito entrare. “Stanno lontano, in cima a una montagnola, vicino all’ingresso”.Il Corriere dello Sport racconta che è arrivato qui nel 2014. Gli iscritti sono quattrocento, squadre dall’Under 12 all’Under 19. L’Academy – scrive il quotidiano – è una no-profit. Alcuni pagano 2500 dollari l’anno, altri accedono con borse di studio.Due i passaggi che vogliamo evidenziare. Entrambi legate a dichiarazioni di Giovagnoli.Due anni fa ero seduto su ...

