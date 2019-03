Noi per Voi | appoggio incrociato di Rotary Castelfranco | E-Club e Soroptimist

Biglietti in prevendita per le nuove date estive di Fiorella ManNoia per l’album Personale : Sono ufficiali le nuove date estive di Fiorella Mannoia, che si aggiungono a quelle già annunciate e che vanno a completare il calendario dei concerti che potrebbe aggiornarsi ancora con altri spettacoli a supporto di Personale. Il nuovo album (qui la tracklist) arriverà il 29 marzo ma l'artista ha già rivelato alcuni particolari che riguardano l'album, compreso il ritorno di Ivano Fossati che è autore di Penelope: "Ivano non è mai mancato. ...

Venerdì 29 marzo Fiorella ManNoia torna con l’album “Personale” e da maggio fino a ottobre va in tournèe : Milano. «Bisogna guardarsi intorno, ognuno deve fare la sua parte, come può e dove può, deve rimettere in circolo amore,

Esce "Personale" - nuovo album di inediti di Fiorella ManNoia : Roma, 26 mar., askanews, - Venerdì 29 marzo Esce "Personale", il nuovo album di inediti di Fiorella Mannoia disponibile in versione CD e in digitale e, dal 12 aprile, anche in vinile.L'album è ...

Fiorella ManNoia - esce “Personale” - un disco di speranza : “Io pentita di essermi esposta per il M5S? No - sono più arrabbiata” : Ripartire da un hobby nascosto come la fotografia per allestire una raccolta “Personale” di canzoni associate a momenti rubati dell’anima. Questa è la nuova missione di Fiorella Mannoia, che si presenta con un disco di tredici brani inediti che mettono assieme la speranza, ma anche la consapevolezza del cambiamento dei tempi. Una società che usa le parole come armi e che va contrastata solo con l’amore. Tantissimi gli autori che hanno firmato ...

Villeneuve su Kubica : “La F1 non è per disabili”. Noi lo sbatteremmo fuori : La notizia è così strana da sembrare un fake ma, dopo un’altra uscita dura contro un pilota di F1, il paddock sarebbe pronto a pagare Jacques Villeneuve perché smetta di tirare palate di fango su tutti, questa volta su Robert Kubica. Come riporta grandprixdiary.com, in un’intervista al sito olandese Formule1.nl, Jacques ha iniziato dicendo che […] L'articolo Villeneuve su Kubica: “La F1 non è per disabili”. Noi lo ...

Banche - Salvini : Tria firmi i decreti sui rimborsi per risparmiatori o li scriviamo Noi : I rapporti con il ministro dell'economia Tria sono «eccezionali. Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori truffati lo porto via per il week end». Così ha detto il vicepremier Matteo Salvini arrivando al ...

No Tap - Barbara Lezzi contestata a Lecce : “Abbiamo sperato in lei ma è una traditrice. Noi continuiamo a resistere” : In prima fila ci sono soprattutto le signore, quelle che urlano con più rabbia. Ce l’hanno con Barbara Lezzi, ministra per il Sud che loro hanno votato in massa alle scorse elezioni politiche. Le rinfacciano ancora una volta quello che loro definiscono “tradimento” : è l’ennesima contestazione dei noTap all’esponente del M5s, salentina anche lei. La protesta si tiene all’esterno della Prefettura di Lecce, ...

M5s - Paragone : “Dobbiamo tornare ad essere cazzuti”. E attacca la Lega : “Partito di sistema - Noi per fortuna no” : Gianluigi Paragone interviene su facebook dopo il voto in Basilicata: “è vero siamo il primo partito, abbiamo sconfitto il Pd, va bene tutto. però per vincere il M5s deve tornare ad essere cazzuto. Sulle banche, sull’ambiente dobbiamo tornare a prendere decisioni importanti. Sulla Tap le cose non vanno come avevamo detto in campagna elettorale” e sulla Lega: “E’ il partito più di sistema che c’è oggi nel ...