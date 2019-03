Journey to the Savage Planet | l' ispirata avventura in prima persona si mostra in un nuovo

Nuovi dettagli per Journey to the Savage Planet : Typhoon Studios, ha rilasciato un video teaser che mostra il colorato e divertente mondo alieno di Journey to the Savage Planet in arrivo per PlayStation 4, Xbox One e PC a inizio 2020. Journey to the Savage Planet è uno scanzonato gioco di avventura in prima persona ambientato in uno splendente e colorato mondo alieno, brulicante strane e meravigliose creature. Nei panni di un dipendente della Kindred Aerospace, azienda che si ...

Journey to the Savage Planet - anteprima : Quando Journey to the Savage Planet fu mostrato al pubblico per la prima volta nel corso dei The Game Awards 2018, furono in molti a pensare immediatamente all'ennesimo survival ambientato in un mondo sconosciuto, ad un'esperienza figlia delle meccaniche già incontrate in opere come No Man's Sky o Subnautica, dotata di profonde radici legate al crafting e di un'ispirazione prossima al concetto di gameplay radiante.La prima, grande notizia è che ...

Le versioni PC di Control e Journey to the Savage Planet saranno esclusive temporali dell'Epic Games Store : L'Epic Games Store continua a portarsi a casa delle esclusive temporali con una strategia estremamente aggressiva che sta coinvolgendo giochi medio/grandi sicuramente interessanti. In questo caso arriva l'annuncio ufficiale per Control, il nuovo gioco dei creatori di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break, e per l'interessante Journey to the Savage Planet.Ecco il comunicato ufficiale:505 Games, publisher Controllato dal Gruppo Italiano Digital ...

Away Journey to the Unexpected : Recensione e Gameplay Trailer : Aurelien Regard Games non è una software house nota nel settore videoludico, molti di voi probabilmente non ne hanno mai sentito parlare, questo perchè i giochi prodotti dalla stessa sono passati inosservati agli occhi di molti, forse per la scelta di lanciarli durante l’uscita dei tripla A. Il titolo di cui vogliamo parlarvi oggi ha destato il nostro interesse, ci stiamo riferendo ad Away Journey to the Unexpected, ...