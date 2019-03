Diretta U&D | Riccardo ci riprova con Ida | Gemma illusa da Stefano

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Domani andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata di domani sarà dedicata al trono over che vede protagonisti i ''cavalieri'' e le ''dame''. In particolare, le anticipazioni ufficiali rilasciate sulla piattaforma Witty e sul profilo Instagram del programma, raccontano di Ida e: quest'ultimo, infatti, ci starebbendo con Ida e in funzione di ciò, le avrebbe chiesto un confronto. Come andrà a finire? La dama accetterà il confronto con? Lo scopriremo nella puntata di Uomini e Donne di domani. Ma non solo: il sito web Il Vicolo Delle News ha rilasciato le anticipazioni che vedremo in onda nelle prossime settimane.Anticipazioni Uomini e Donne prossime settimane:daNel dettaglio, nelle scorse settimane aveva ...

