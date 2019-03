Strage di Bologna | riesumata la salma di Maria Fresu | resti in cattive condizioni

Incidenti stradali/ Strage giovani nella notte : Bologna - Brinidisi e Reggio - 6 morti : Incidenti stradali nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo: sei giovani fra i 17 e i 23 anni sono morti tra Bologna, Brindisi e Reggio Calabria.

Strage di Bologna - la procura generale vuole indagare su Paolo Bellini : chiesta la revoca del proscioglimento : indagare Paolo Bellini per la Strage di Bologna. È quello che vuole fare la procura generale del capoluogo emiliano. Il pg ha chiesto la revoca del proscioglimento disposto il 28 aprile 1992 nei confronti di Bellini, per iscriverlo nel registro degli indagati con l’accusa di concorso nella Strage del 2 agosto. Bellini, ex militante dell’estrema destra, testimoniò al processo sulla trattativa Stato-Mafia. I magistrati chiedono al gip Francesca ...

Strage Bologna : Pg - "indagare Bellini" : ANSA, - Bologna, 22 MAR - La procura generale di Bologna ha chiesto la revoca del proscioglimento disposto nei primi anni '80 nei confronti di Paolo Bellini, per iscriverlo nel registro degli indagati ...

Strage Bologna : Pg - "indagare Bellini" : ANSA, - Bologna, 22 MAR - La procura generale di Bologna ha chiesto la revoca del proscioglimento disposto nei primi anni '80 nei confronti di Paolo Bellini, per iscriverlo nel registro degli indagati ...

Strage di Bologna - indagato per depistaggio l'ex generale del Sisde : La procura generale di Bologna, che sta indagando sui mandanti e i finanziatori della Strage del 2 agosto 1980, quando una bomba esplose alla stazione Centrale, uccidendo 85 persone. Per quella Strage è stato iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di depistaggio, il generale Quintino Spella, oggi 90enne.Ieri, durante l'udienza del processo in Corte d'Assise all'ex Nar Gilberto Cavallini, accusato di concorso in Strage, nella quale ...

Strage di Bologna - l'ex capo del Sisde Quintino Spella indagato per depistaggio : ... di lì a poco, sarebbe stato realizzato un attentato con una bomba 'di cui avrebbero parlato i giornali di tutto il mondo', aggiungendo di essersi 'rivolto ai Carabinieri, dopo il colloquio con ...

Strage di Bologna - ex generale indagato per depistaggio : Quest'ultimo gli disse che, di lì a poco, sarebbe stato realizzato un attentato con una bomba "di cui avrebbero parlato i giornali di tutto il mondo".

Strage Bologna - ex generale indagato : ANSA, - Bologna, 13 MAR - L'ex generale Quintino Spella, oggi novantenne, è indagato per depistaggio nell'ambito dell'inchiesta della Procura generale di Bologna, sui mandanti e i finanziatori della ...

Strage di Bologna - ex generale del Sisde Quintino Spella indagato per depistaggio : C’è un indagato nella nuova inchiesta della procura generale di Bologna sui mandanti e i finanziatori della Strage di Bologna. Si tratta dell’ex generale Quintino Spella, oggi novantenne, accusato di depistaggio in relazione alla bomba fatta esplodere nella stazione del capoluogo emiliano il 2 agosto 1980 che provocò 85 morti e oltre 100 feriti. Spella, che all’epoca era il responsabile del Sisde a Padova, è stato interrogato ...

Strage Bologna - l'ex Nar Cavallini contro la riesumazione di Maria Fresu : 'operazione macabra e inutile' : contro l'associazione delle vittime Cavallini ha proseguito sottolineando che la dichiarazione «dettata alla stampa dal presidente dell'associazione dei familiari, Paolo Bolognesi, ndr, è gravissima, ...

Strage Bologna - sarà svelato giallo 86esima vittima? : Potrebbe forse essere svelato il giallo della 86esima vittima della Strage di Bologna . Il presidente della Corte d'Assise Michele Leoni, infatti, nell'ambito del processo per concorso nell'eccidio ...

Strage di Bologna - disposta la riesumazione dei resti di una vittima : Strage di Bologna, disposta la riesumazione dei resti di una vittima La Corte d’Assise ha deciso di riesumare i resti di Maria Fresu, all'epoca 23enne, morta assieme alla figlia Angela nell'attentato del 1980 che provocò 85 vittime Parole chiave: ...

Strage di Bologna - disposta riesumazione di una vittima. Cavallini : “Non intendo denunciare parenti delle vittime” : Una nuova proroga di 60 giorni per la perizia chimico-esplosivistica. Anche per consentire la riesumazione dei resti di Maria Fresu, una delle 85 vittime della Strage di Bologna. È quello che ha deciso il presidente della corte d’Assise di Bologna, Michele Leoni, che sta celebrando il processo all’ex Nar Gilberto Cavallini: è imputato per concorso nella Strage del 2 agosto 1980. La corte ha anche affidato una perizia alla grafologa Nicole ...

Strage di Bologna : disposta la riesumazione dei resti di Maria Fresu - una delle vittime : La Corte d’Assise di Bologna, nell'ambito del processo che vede imputato l'ex Nar Gilberto Cavallini per concorso nella Strage del 2 agosto 1980, ha deciso di riesumare i resti di Maria Fresu, una ragazza all'epoca ventitreenne, morta insieme alla figlioletta Angela nell'attentato che provocò 85 vittime.Continua a leggere