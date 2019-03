State of Play | Tutti gli annunci Playstation VR

gamerbrain

(Di lunedì 25 marzo 2019) Si è appena concluso il “Direct” di Sony, ossia il primo episodio diof, dedicato ai nuovi giochi in arrivo sustation VR, scopriamoli insieme.station VR: Le novità in arrivo Sony apre l’evento con Iron Man VR, la nuova esperienza in realtà virtuale di Marvel dedicata al celebre ed iconico supereroe. Non ci è dato di sapere quando sarà disponibile, per ora si parla di una generica e2019.Five Nights at Freddys torna a terrorizzare i giocatori ma questa volta in realtà virtuale, con il nuovo capitolo perstation VR, il quale vedrà l’introduzione di nuovi incubi e vecchie conoscenze. La pubblicazione è prevista per la Primavera 2019.No Man’s Sky ci porta nello spazio in realtà virtuale con il supportostation VR, il quale offrirà ai ...

