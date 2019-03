Scott Walker è morto Il musicista aveva 76 anni | Carlo Verdone tra i suoi fan

Morto il cantautore anglo-americano Scott Walker : È Morto a 76 anni il cantautore statunitense ma naturalizzato britannico Scott Walker . Lo ha annunciato la 4AD, la casa discografica dell'artista che però non ha specificato le cause del decesso. Nei ...

