Sci – Paris si allena in Val d’Ultimo

(Di lunedì 25 marzo 2019)sisulla pista di casa: tre giorni di lavoro in Val d'Ultimo insieme a Peter Fill La stagione di Dominiknon è ancora terminata. Il numero uno al mondo della velocità di quest'anno, oro iridato e vincitore della coppa di specialità in superG, si allenerà per tre giorni sulla pista di casa, in Val d'Ultimo. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato lui e Peter Fill, alle prese con il recupero dopo l'infortunio che lo ha costretto a chiudere in anticipo la propria stagione, per un raduno che va da lunedì 25 a mercoledì 27 marzo. Insieme a loro ci saranno i tecnici Alberto Ghidoni e Raimund Plancker: si lavora ovviamente in vista del prossimo inverno.

