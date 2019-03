Mercati sotto pressione | spaventa l' incubo recessione

Fed colomba - Mercati temono ci sia qualcosa sotto : inversione tassi Bond : temono che, per giustificare un cambio di rotta politico così repentino, la banca centrale Usa deve sapere qualcosa sul rallentamento dell'economia Usa che loro non sanno. Lo dimostra anche l'...

Mercati - la Rupia sotto pressione per via della tensione con il Pakistan : Le tensioni tra India e Pakistan sono aumentate al massimo dalla guerra del 1971, e questo non poteva che avere degli effetti importanti sui Mercati finanziari e sulla Rupia indiana (INR), che ha perso quota. La tensione Indo-Pakistana e gli effetti sui Mercati Due aerei militari indiani sono stati abbattuti da parte dell’aviazione del Pakistan, perché avrebbero sconfinato nello spazio aereo Pakistano senza autorizzazione. Siamo giunti al picco ...