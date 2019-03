Matteo Salvini bullo penoso poveraccio L' assessore di Sala lo ricopre di

Elezioni Basilicata - urne chiuse : attesa per i risultati. Alle 19 affluenza al 39 - 7%. Matteo Salvini viola silenzio elettorale : urne chiuse in Basilicata. Si è votato fino Alle 23 per scegliere il nuovo presidente della Regione che andrà a prendere il posto di Marcello Pittella, l’ex governatore Pd travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Alle 19 l’affluenza ai seggi si è attestata al 39,73%, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano tutti i 131 comuni coinvolti. Secondo i sondaggi di Opinio per la Rai, il ...

Matteo Salvini : "Ius soli? Non se ne parla. Spero di incontrare presto Ramy" : "Ius soli? Non se ne parla. L'Italia è già oggi il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge. La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sottolineando che "in singoli casi eccezionali si può concedere anche prima del tempo, ma la legge non ...

mediaset - RETE 4 * " QUARTA REPUBBLICA ' : « LUNEDÌ 25 MARZO LE INTERVISTE A MANFRED WEBER E Matteo Salvini » - : Domani, LUNEDÌ 25 MARZO, in prima serata su RETEquattro, nuovo appuntamento con "QUARTA REPUBBLICA", il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro. Al centro della puntata, un'intervista al candidato del Partito popolare europeo alla guida della prossima Commissione Ue MANFRED WEBER, che parlerà ...

E se Matteo Salvini avesse un nuovo amore? : Attenzione, attenzione, potrebbe trattarsi solo di gossip. Ma si dice che il vicepremier Matteo Salvini starebbe frequentando una persona, insomma: avrebbe una nuova fidanzata. Le voci parlano di Francesca Verdini, ventiseienne figlia di Denis, già plenipotenziario di Forza Italia e poi fondatore di Al. La storia durerebbe da poco più di un mese. A dare credito alle voci, ci sarebbe una cena al ristorante PaStation, a Roma, di proprietà di ...

Matteo Salvini - guerra a Luigi Di Maio : "Se dipende da me..." - veloci verso la crisi di governo : Doveva essere una festa, si è trasformata nell'inizio della fine del governo gialloverde. La firma del memorandum con la Cina, sabato, ha scatenato la guerra fredda tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il leghista ha messo in guardia gli entusiasti: "Non venitemi a raccontare che la Cina è un libero

Pif su Matteo Salvini : «Abbiamo un ministro che fa il bullo con un ragazzino» : Un commento a caldo e molto chiaro quello di Pif riguardo alle dichiarazioni di Matteo Salvini in risposta a Rami Shehata sullo Ius soli. «Abbiamo un ministro dell’interno che fa il bullo con un ragazzino di 13 anni», scrive su Instagram il conduttore e regista Pierfrancesco Diliberto. Ma partiamo dal preambolo: Rami Shehata, il ragazzo 13enne di origine egiziana che ha sventato la tragedia sul bus dirottato e al quale il Viminale sta ...

'Amano Mussolini e per questo con Matteo Salvini...'. Eugenio Scalfari - un delirio anti-fascista : Salvini, insomma, secondo Scalfari, 'vede un governo efficiente soltanto sotto forme dittatoriali: Parlamento in seconda linea, diffusa simpatia politica da parte del popolo, che si verifica in ...

