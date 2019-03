Le Mans | violenti scontri tra giostrai e forze dell’ordine | la polizia spara i

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Roulotte in fiamme, blocco della ferrovia econ le: a Le, in Francia, continuano le proteste dei, che chiedono di poter lavorare in centro e accusano il Comune di essere discriminati. Nel quarto giorno consecutivo di mobilitazioni, è scoppiato il caos nella piazza del municipio e laha risposto lanciando, dall’altro, i gas lacrimogeni. I forains, oggi, erano circa 500, alcuni coi volti coperti e con mazze da baseball e spranghe nelle mani. La situazione è degenerata quando un gruppo di loro ha dato fuoco a una roulotte e l’ha spinta verso i gendarmi.Video FacebookL'articolo Letradell’ordine: lai lacrimogeni dall’alto sulla piazza. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

