La versione italiana di Wikipedia è stata oscurata per protesta contro la riforma del

Abito da Sposa Cercasi - Enzo Miccio conduce la versione italiana : Real Time ha finalmente scelto di portare in Italia uno dei capisaldi del suo palinsesto: parliamo di Abito da Sposa Cercasi, anche noto come Say Yes to the Dress, che ha cambiato il modo di cercare e pensare l'Abito da Sposa e ha fatto di Kleinfeld - New York il luogo dei desideri anche per le spose italiane. Come ha anticipato Davide Maggio, a condurre Abito da Sposa Cercasi Italia ci sarà Enzo Miccio e non è una sorpresa: non solo perché ...

Bixby è capace di riconoscere le canzoni - anche nella versione italiana : Bixby, l'assistente virtuale di Samsung, è capace di riconoscere il titolo della canzone che state ascoltando, anche in italiano: basta chiederglielo! Ecco come fare. L'articolo Bixby è capace di riconoscere le canzoni, anche nella versione italiana proviene da TuttoAndroid.

Abito da Sposa Cercasi : Enzo Miccio volto della versione italiana : Enzo Miccio Enzo Miccio come Randy Fenoli. Il volto di Real Time è pronto per dedicarsi ad una nuova avventura catodica senza rinunciare però al suo ‘cavallo di battaglia’: i matrimoni. Enzo sarà il protagonista della versione italiana di Abito da Sposa Cercasi. Il programma di importazione statunitense è molto semplice: un atelier e delle future spose in cerca dell’Abito giusto per il proprio matrimonio. Dalla glamour ...

Elisa doppia e canta nella versione italiana di Dumbo di Tim Burton : Elisa sarà nella versione italiana del nuovo film Disney live action "Dumbo" (nelle sale dal 28 marzo) diretto da Tim Burton. La celebre artista darà la propria voce a Miss Atlantis, la sirena del Circo dei Fratelli Medici. Un personaggio che passa la maggior parte del suo tempo isolata in una vasca, abituata a stare in disparte, e quando il pubblico la incontra per la prima volta non è sicuramente l'artista più felice all'interno della famiglia ...