Digital Magics e Gruppo Spaggiari per l' innovazione nella scuola

Digital Magics torna in utile nel 2018 : Digital Magics ha chiuso il 2018 con ricavi pari a Euro 2,6 milioni, in crescita del 27% rispetto all'esercizio 2017, Euro 2 milioni,. L' Ebitda , in deciso miglioramento rispetto al 2017, è negativo ...

Digital Magics - sono 10 le finaliste rimaste in gara al "Magic Wand Retail Revolution" : sono 10 le finaliste rimaste in gara al " Magic Wand Retail Revolution" , il primo programma di accelerazione in Italia dedicato al settore Retail lanciato da Digital Magics , in collaborazione con ...