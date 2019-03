Tragedia in provincia di Napoli | Gennaro muore all' età di 21 anni

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) L'improvvisa e inattesa dipartita del giovane ventunenneRega ha letteralmente sconvolto e lasciato sotto shock l'intera comunità di Brusciano, piccolo centro abitato della città metropolitana didove il giovane viveva daassieme alla sua famiglia. La terribile quanto assurda notizia della scomparsa del ragazzo si è diffusa rapidissimamente su tutti i canali della rete, in particolare sul noto social network di Facebook, dove sono stati numerosissimi i messaggi di solidarietà e cordoglio alla famiglia dida parte di amici, conoscenti o semplici concittadini. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Il più grande desiderio diera quello di diventare un fantino professionista, ma la sorte avversa e un destino crudele ha purtroppo infranto prematuramente questo sua aspirazione e sogno nel cassetto.L'ultimo saluto aL'estremo saluto al giovane ...

VocediMantova : Una gita tra amici finita in tragedia - minformonline : Terribile tragedia a Changde, nella provincia meridionale cinese di Hunan. Un bus turistico, con 56 passeggeri a bo… - casertaweb : Tragedia in provincia di Caserta, giovane si schianta in auto e muore tra le fiamme | -