Traffico Roma del 24-03-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 24-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 15.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ RESTA CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA MARIO FANI, IN VIA DELLA CAMILLUCCIA E IN VIA TRIONFALE. OGGI DOMENICA 24 MARZO È ANCHE L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE: DIVIETO ...

Blocco del Traffico - domenica ecologica Roma/ Pedica - Pd - 'Raggi devastante' : A Roma è in corso il Blocco del traffico e delle auto per la domenica ecologica. Polemica da parte del senatore del Partito Democratico Pedica

Traffico Roma del 24-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 14.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. TORNATO REGOLARE IL TRAFFIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TERMINATI I RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E L’OSTIENSE. BREVI RALLENTAMENT, PER Traffico INTENSO SI SEGNALANO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ...

Traffico Roma del 24-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO TUTTAVIA ANCORA CODE TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E L’USCITA OSTIA ACILIA. IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALLO SVINCOLO ARDEATINA IN ...

Traffico Roma del 24-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 12.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CI SONO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA DI SETTEBAGNI SINO ALLO SVINCOLO FLAMINIA IN DIREZIONE QUINDI CASSIA. ABBIAMO POI CODE PER Traffico TRA L’USCITA TRIONFALE OTTAVIA E LO SVINCOLO ...

Traffico Roma del 24-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI A CAUSA DEL Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLA PRENESTINA SINO ALLO SVINCOLO ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CITTÀ Traffico SCARSO GRAZIE ANCHE AL DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA ...

Traffico Roma del 24-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 10.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI GIORNATA CON POCO Traffico QUELLA DI OGGI, CHE È ANCHE L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE: SINO ALLE 12.30 DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI. NEL POMERIGGIO NUOVO STOP DALLE 16.30 SINO ALLE ...

Oggi blocco del Traffico a Roma : le informazioni : Roma – Per la giornata di Oggi la Sindaca Virginia Raggi ha disposto il blocco totale della circolazione veicolare nell’ambito della quinta “domenica ecologica” (Ordinanza della Sindaca n. 39 del 15 marzo 2019). L’obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti ...

Traffico Roma del 24-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. INCIDENTE A CINECITTÀ IN VIALE BRUNO PELIZZI ALL’INTERSEZIONE CON VIA FILIPPO SERAFINI. ALTRO INCIDENTE IN PIAZZALE OSTIENSE, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. OGGI DOMENICA 24 MARZO ...

Traffico Roma del 24-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE GIÀ PENALIZZATO DA UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA. ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE. ANCHE SULLE ALTRE STRADE CITTADINE NON SI REGISTRANO DISAGI, FA ECCEZIONE VIA DI TOR PIGNATTARA DOVE CI ...

Traffico Roma del 24-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, ATTENZIONE è IN CORSO LA FORMAZIONE DI CODE TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA. TUTTO TRANQUILLO SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE CITTADINE. INCIDENTE IN VIA DI TOR PIGNATTARA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO ROVETTI. ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 19:20 maX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA BARBARANO RomaNO E LA VIA TRIONFALE VERSO LA STORTA. PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALLA RomaNINA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ALTEZZA DI VIA GINO CERVI. SEMPRE PER ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DELLE VIGNE NUOVE ALL’ALTEZZA DI VIA GINO CERVI. UN’ALTRO INCIDENTE IN VIALE DELLA SERENISSIMA ...

Traffico Roma del 23-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 23 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… RALLENTAMENTI PER DIVERSI INCIDENTI UNO SULLA VIA CASSIA, AD ALTEZZA DI VIA GIULIO GALLI UN ALTRO IN VIA DELLA LEGA LOMBARDA, AD ALTEZZA VIA CAMPALDINO E ANCORA IN VIA NOMENTANA AD ALTEZZA VIA FRANCESCO ALGAROTTI E QUINDI INCIDENTE IN CORSO VITTORIO EMANUELE II E IN VIALE DELLA SERENISSIMA, NEI PRESSI ...