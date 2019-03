Salvini e la nuova relazione | ' Nel mio prossimo viaggio a Parigi | forse potremmo essere

Nuova tensioni tra alleati sulla Cina. Salvini : 'Non c'è libero mercato'. Di Maio : 'Lui parla io agisco' : Il leader leghista non si scalda per l'accordo con Pechino, anche se afferma di essere contento della visita del presidente cinese e dell'apertura dei mercati 'a parità di condizioni'. L'alleato M5S: '...

Sicurezza - Di Maio annuncia nuova strategia ma 'non è affronto a Salvini ' : Il vicepremier M5s Luigi di Maio ha annuncia to un nuovo piano sulla Sicurezza interna al Paese che sarà realizzato con la regia di Palazzo Chigi che seguirà il modello degli Stati Uniti con il ...

Per Tvboy Conte è Pinocchio - Salvini e Di Maio il gatto e la volpe : la nuova opera a Roma : L'immagine di Pinocchio stretto al centro tra il gatto e la volpe è impressa nella mente di moltissime persone. Questa volta, però, i personaggi del celebre libro di Collodi hanno volti piuttosto noti: Pinocchio è il premier Giuseppe Conte , il gatto e la volpe sono i due vicepremier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini . I tre sono ritratti sotto queste sembianze in un murale apparso nella notte a Roma . L'autore? Il solito Tvboy , ...

Migranti - il braccio di ferro tra Salvini e Mare Jonio è il banco di prova della nuova direttiva : Il ministro dell'Interno fa la voce grossa. Ma non è chiaro come si posssa impedire lo sbarco della nave a Lampedusa senza contravvenire alle norme internazionali

Braccio di ferro tra Salvini e Ong : è il banco di prova della nuova direttiva : Non è chiaro come si posssa impedire lo sbarco della Mare Jonio a Lampedusa senza contravvenire alle norme internazionali

Salvini : siamo attenti che non si siano reazioni a Nuova Zelanda : Roma, 16 mar., askanews, - In Italia non ci sono "evidenze di rischi organizzati", ma c'è attenzione per evitare che ci siano "azioni o reazioni" dopo i fatti accaduti in Nuova Zelanda. Lo ha detto il ...